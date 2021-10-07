Тренди осені та зими 2021. Як вибрати якісний пуховик на сезон

Перед купівлею пуховик потрібно обов'язково поміряти, помацати й уважно оглянути

Купівля зимового одягу — завжди серйозний захід. Адже це влітку можна змінювати вбрання хоч щодень, а зимовий одяг зазвичай підбирається з розрахунком на те, що буде служити не один сезон, рятувати від холоду і виглядати добре навіть після хуртовини та снігопаду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Пуховик — у трендах сезону 2021 року, а з моди не вийде ніколи. Тим більше, що зараз дизайнери відмовилися від гіперболізованих фасонів, коли пуховик більше нагадував величезну ковдру з поясом, і повернулися до більш практичних моделей.

Фокус зібрав кілька правил, якими варто керуватися, щоб підібрати найкращий пуховик на зиму. Адже, хоч останнім часом погода вже не така сніжна, як колись, але без цього верхнього одягу ніяк не обійтися.

Довжина і наповнювач

[ + – ] Ідеальна довжина пуховика — до середини стегна Фото: Getty Images

Для початку варто визначитися з довжиною пуховика: короткий краще вибрати тим, хто частіше пересувається на машині, адже в ньому зручніше сидіти за кермом. Довгий, хто більше проводить часу на вулиці, або в громадському транспорті — він більш практичний. Ідеальним вважається пуховик до середини стегна — у ньому досить тепло і він не сковує рухи.

На сьогодні пуховиком називають будь-яку утеплену куртку характерного "пухового" виду, що нагадує теплу ковдру. Але зараз в ролі наповнювача використовуються не тільки пух і перо, які і дали назву куртці, а й інші наповнювачі.

Види наповнювачів:

бавовняні волокна (вата);

синтетичні (холофайбер, синтепон, синтепух, поліестер, тінсулейт);

вовна;

натуральний пташиний пух.

Багато модниць віддають перевагу курткам з натуральним наповнювачем: пухом і пером. Вони легкі і теплі. На етикетці позначається словом down і feather. Найкраще співвідношення 80% пуху і 20% пера, або ж 70% і 30% пера.

Буває трьох видів: качиний, лебединий, гагачий. Останній — найдорожчий. Термозахисний матеріал пояснюється просто — усі пушинки мають складну будову і затримують тепло. Варто враховувати, що натуральні наповнювачі можуть електризуватися і у вас може бути на них алергія.

Важливий показник — щільність наповнювача, або Fill Power, яка вказується на бирці. Якісним вважається пуховик з індексом 550. Чим вище це число, тим краще. Але якщо на бирці заповітних цифр не знайти, то потрібно просто стиснути ділянку пуховика: якісний наповнювач швидко прийме колишню форму.

Цікаво, але якщо використання пуху і пера здається недостатньо екологічним, то можна пошукати куртку з наповнювачем з переробленого матеріалу: пух зі старих подушок, ковдр і спальників стерилізують, обробляють гарячою парою і наповнюють ним куртки.

Найновішим і теплим штучним наповнювачем є тінсулейт — він легкий, тонкий і відмінно зберігає тепло.

Синтепоновий наповнювач попадається найчастіше, але вироби з таким наповнювачем, як правило, недовговічні, він служить не більше двох років, а потім стає непридатним.

Матеріал для верху і простьобування

[ + – ] Пуховик може бути з натуральним наповнювачем або ж зі штучним Фото: dezeen.com

Тканина, якою покритий пуховик, повинна бути гладкою, міцною, вітро- та водозахисною. І тут вибір великий: це може бути і нейлон, і спеціально оброблена бавовна, і нові розробки на кшталт мембранних тканин з мікропорами.

Є навіть пуховики з натуральної, або екошкіри. У них є свої плюси: не промокають, відмінно захищають від вітру, але такий пуховик "не дихає", у ньому може стати занадто спекотно, а розстебнувши його, ви ризикуєте застудитися.

І варто звернути увагу на простьобування пуховика. Великі секції виглядають кумедно і стильно, але наповнювач може нерівномірно їх заповнювати і можуть утворитися "холодні зони". Часте простьобування, також вельми улюблене дизайнерами, які створюють таким чином візерунки і форму пуховика, також не дуже добре зберігає тепло. Тому для сильних морозів такий пуховик не підійде.

Фурнітура і шви

[ + – ] Міцні рівні шви — важлива деталь у пуховику Фото: Getty Images

Перше, що варто перевірити при виборі пуховика, чи не вилазить десь пух і пір'я. Якщо це відбувається, то шви неякісні і купувати таку куртку не варто, кому сподобається "линяти" в розпал зими?

Внутрішня підкладка повинна бути прострочена, шви повинні бути міцними і рівними, без стирчань ниток.

З фурнітурою все стандартно: варто перевірити всі застібки і кнопки. Якщо вони заїдають чи не працюють — то тенденція нехороша і такий пуховик краще відкласти, щоб не опинитися в снігопад з неробочою застібкою.

Посадка і примірка

[ + – ] Пуховик не повинен бути надто вільним, інакше в ньому буде холодно Фото: WWD

Наразі в трендах сезону пуховики фасону оверсайз. Але захоплюватися ним занадто не варто. Занадто вільний пуховик не буде зберігати тепло. Але повітряний прошарок між курткою і тілом обов'язковий, — про це варто пам'ятати. Також треба враховувати, що навіть тепла зима може змінитися морозами і тоді під пуховик доведеться надіти светр.

У пуховику потрібно походити, підняти в ньому руки, навіть присісти — важливо враховувати, щоб він не сковував рухи. А рукава не були надто довгими або короткими. Добре, коли на них є манжети, це допомагає зберегти тепло. Ідеальний пуховик можна описати словами "сидить трохи вільно".

Останні штрихи перед купівлею

Якщо вибрали модель з капюшоном, то важливо перевірити, щоб він не сповзав на очі. Нехтувати хутряною облямівкою на капюшоні не варто — вона не тільки прикрашає пуховик, але й захищає від вітру та снігу. І штучне хутро з цим справляється також добре, як і натуральне. І краще, якщо він відстібається, це полегшить прання і хімчистку.

Важлива деталь: кишені краще обирати без застібки — вона в мороз може поранити шкіру замерзлих рук. Але з клапаном — він захистить кишеню від снігу. І краще вибирати пуховик лаконічного дизайну — без зайвих деталей і багатьох кишень. Адже головна його функція — зберігати володаря в теплі.