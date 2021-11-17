Тренды осени и зимы 2021-22. Пять самых модных зимних пуховиков, которые стоит купить сейчас

До зимы осталось меньше двух недель, а значит, пора обзавестись самой важной обновкой сезона

Зима приближается — ночью температура уже опускается ниже нуля, а значит, пора менять пальто и тренчи на утепленные пуховики. Некоторые трендсеттеры уже обзавелись модной обновкой, у других же осталось меньше двух недель до наступления зимнего сезона. Стилисты ведущих модных изданий уже подобрали лучшие новинки на зиму. Об этом пишет In Style.

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Самые трендовые куртки — это теплые пуховики всех цветов и фасонов. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение моделям длиной до бедра, или обратить внимание на новинку сезона – ультракороткий пуховик, который будет отлично сочетаться со свободными джинсами, или еще одной модной тенденцией осени и зимы 2021-22 – трикотажным платьем.

Отлично вписываются в модную повестку и цветные пуховики: в моноцвете, а также единицы верхней одежды в стиле 1990-х. Итак, пятерка самых модных пуховиков, по мнению авторитетных стилистов — главные тренды сезона зима 2021/2022.

Бархатный пуховик

Эту новинку примерила Блейк Лайвли, — признанная икона моды. Актриса выбрала вельветовый пуховик в крупный рубчик от Moncler.

[ + – ] Тренд сезона - бархатный, или вельветовый пуховик Фото: Amazon.com

Также сегодня в моде все, что можно описать словом "бархатистый". Такие пуховики, возможно, не подойдут для снегопадов и мокрой погоды, но для морозного солнечного дня это прекрасный выбор. В бархатистом пуховике можно почувствовать себя чуточку роскошней, чем в пуховике, сшитом из более практичного материала. Ведь не просто так бархат и вельвет возвращаются в моду.

Цветной пуховик

Цветные пуховики в моноцвете – уже давно оказались на пике популярности. Однако дизайнеры, очарованные в этом сезоне модными ретро-кодами, вернули в моду полосатые пуховики а-ля 1990-е.

[ + – ] Тренд сезона - цветной пуховик в стиле 1990-х Фото: Asos

Подобные модели выглядят эффектно и молодежно, но такие единицы одежды имеют ярко выраженную принадлежность к спортивному стилю. Они хорошо сочетаются с джинсами и джинсовыми юбками, однако для вечерних образов лучше подобрать что-то более элегантное.

Стеганый пуховик

Еще один тренд сезона, который всегда был популярен в Британии, но, внезапно, стал восприниматься, как свежая новинка. Это произошло после того, как его показали на подиумах ведущие дизайнеры планеты,

[ + – ] Стеганый пуховик - тренд сезона Фото: Соцсети [ + – ] Стеганый пуховик - тренд сезона Фото: Соцсети

Впрочем, модные стеганые пуховики отличаются от классических стеганых курток, в которых члены королевской семьи покоряют горы Шотландии. Новинка предполагает фасон оверсайз и широкую цветовую гамму. А еще приветствуются пуховики с застежкой на кнопки. Для слишком холодной погоды они не подойдут, однако, под них можно надеть теплый уютный свитер крупной вязки.

Пуховик без рукавов

Еще одна уютная новинка, которую полюбили инфлюэнсеры из соцсетей. Пуховики-жилеты носят с теплыми свитерами и даже надевают поверх стеганых курток.

[ + – ] Пуховик без рукавов Фото: Соцсети [ + – ] Пуховик без рукавов Фото: Соцсети

Эти единицы одежды часто сочетают с флисовыми спортивными костюмами и дополняют модными сумочками. Такой жилет отлично подойдет тем, кто не слишком мерзнет зимой и предпочитает больше свободы. Ведь рукава свитера, или кардигана можно закатать, или сочетать жилет с длинными перчатками.

Пуховик-пальто

Именно этот тренд подойдет тем, кто зимой предпочитает максимальный комфорт и не согласен жертвовать элегантностью.

[ + – ] Пуховик-пальто - элегантный тренд сезона Фото: Asos

Этот фасон пришел к покупателям прямиком с подиумов и, с легкой руки гостей Недель моды. Тогда самые стильные женщины мира одевались не по погоде, но поверх набрасывали свою альтернативу шерстяному пальто. Преимущество такого пуховика в том, что он гораздо легче традиционного пальто, но теплее тренча. А если ударят морозы, всегда можно "утеплиться" вязаным кардиганом или палантином.