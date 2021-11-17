Тренди осені та зими 2021-22. П'ять наймодніших зимових пуховиків, які варто придбати зараз

До зими залишилося менше двох тижнів, а значить, настав час обзавестися найважливішою обновкою сезону

Зима наближається — вночі температура вже опускається нижче нуля, а отже, час міняти пальто та тренчі на утеплені пуховики. Деякі трендсеттери вже обзавелися модною обновкою, в інших залишилося менше двох тижнів до настання зимового сезону. Стилісти провідних модних видань вже підібрали найкращі новинки на зиму. Про це пише In Style.

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Найтрендовіші куртки — це теплі пуховики всіх кольорів і фасонів. Стилісти рекомендують віддати перевагу моделям завдовжки до стегна, або звернути увагу на новинку сезону – ультракороткий пуховик, який відмінно поєднуватиметься з вільними джинсами, або ще однією модною тенденцією осені та зими 2021-22 – трикотажною сукнею.

Відмінно вписуються в модний порядок денний і кольорові пуховики: у монокольорі, а також одиниці верхнього одягу у стилі 1990-х. Отже, п'ятірка наймодніших пуховиків, на думку авторитетних стилістів, — головні тренди сезону зима 2021/2022.

Оксамитовий пуховик

Цю новинку приміряла Блейк Лайвлі, визнана ікона моди. Акторка обрала вельветовий пуховик у великий рубчик від Moncler.

[ + – ] Тренд сезону – оксамитовий, або вельветовий, пуховик Фото: мороженое

Також сьогодні в моді все, що можна описати словом "оксамитовий". Такі пуховики, можливо, не підійдуть для снігопадів та мокрої погоди, але для морозного сонячного дня це чудовий вибір. У бархатистому пуховику можна відчути себе трохи розкішніше, ніж у пуховику, зшитому з практичного матеріалу. Адже не просто так оксамит та вельвет повертаються в моду.

Кольоровий пуховик

Кольорові пуховики в монокольорі — вже давно опинилися на піку популярності. Проте дизайнери, зачаровані цього сезону модними ретро-кодами, повернули в моду смугасті пуховики а-ля 1990-ті.

[ + – ] Тренд сезону – кольоровий пуховик у стилі 1990-х Фото: Asos

Подібні моделі виглядають ефектно та молодіжно, але такі одиниці одягу мають яскраво виражену приналежність до спортивного стилю. Вони добре поєднуються з джинсами та джинсовими спідницями, проте для вечірніх образів краще підібрати щось елегантніше.

Стьобаний пуховик

Ще один тренд сезону, який завжди був популярний у Британії, але раптово став сприйматися як свіжа новинка. Це сталося після того, як його показали на подіумах провідні дизайнери планети.

[ + – ] Стьобаний пуховик — тренд сезону Фото: Соцсети [ + – ] Стьобаний пуховик — тренд сезону Фото: Соцсети

Втім, модні стьобані пуховики відрізняються від класичних стьобаних курток, у яких члени королівської родини підкорюють гори Шотландії. Новинка передбачає фасон оверсайз та широку кольорову гаму. А ще вітаються пуховики із застібкою на кнопки. Для надто холодної погоди вони не підійдуть, однак під них можна одягнути теплий затишний светр великої в'язки.

Пуховик без рукавів

Ще одна затишна новинка, яку полюбили інфлюенсери із соцмереж. Пуховики-жилети носять з теплими светрами і навіть надягають поверх стьобаних курток.

[ + – ] Пуховик без рукавів Фото: Соцсети [ + – ] Пуховик без рукавів Фото: Соцсети

Ці одиниці одягу часто поєднують із флісовими спортивними костюмами та доповнюють модними сумочками. Такий жилет відмінно підійде тим, хто не надто мерзне взимку і віддає перевагу більшій свободі. Адже рукави светра або кардигану можна закатати, або поєднувати жилет із довгими рукавичками.

Пуховик-пальто

Саме цей тренд підійде тим, хто взимку віддає перевагу максимальному комфорту і не згоден жертвувати елегантністю.

[ + – ] Пуховик-пальто – елегантний тренд сезону. Фото: Asos

Цей фасон прийшов до покупців з подіумів і з легкої руки гостей Тижня моди. Тоді найстильніші жінки світу одягалися не по погоді, але поверх накидали свою альтернативу вовняному пальту. Перевага такого пуховика в тому, що він набагато легший за традиційне пальто, але тепліший за тренч. А якщо вдарять морози, завжди можна утеплитися в'язаним кардиганом або палантином.