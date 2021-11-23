Немодні пуховики осені та зими 2021-22. Головні антитренди верхнього одягу сезону

Універсальний верхній одяг схильний виходити з моди, як і інші предмети гардеробу. А перед початком зими слід вирішити, якої одиниці одягу варто позбутися

Стилісти та дизайнери стежать за модними тенденціями дуже уважно, і зараз, коли до початку зими залишилися лічені дні, варто прислухатися до їхньої думки та попрощатися з категорично не актуальними пуховиками. Або, якщо занадто шкода викидати, відкласти їх глибше в шафу, адже мода, як відомо, циклічна, і цілком можливо, що немодні в сезоні 2021/2022 одиниці одягу будуть знову актуальні через кілька років. Про це пише Vogue.

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Стрази й інший ефектний декор на пуховиках

У свій час пуховики щедро прикрашали заклепками, блискучими ґудзиками та навіть стразами. Але восени та взимку 2021-22 це категорично немодно.

[ + – ] Пуховики з декором уже не модні Фото: Asos

Тренди сезону диктують нам, що пуховик повинен бути силуетним, теплим і точно без зайвого декору. Принаймні, на одиниці одягу нічого не повинно виблискувати й іскритися.

Хутряна облямівка

Присутність хутра на капюшоні була обґрунтована, коли пуховики відшивались лише для дослідників і полярників, у часи, коли вони ще не стали частиною повсякденного гардеробу зимового одягу міського мешканця.

[ + – ] Пуховик із хутром – не в трендах цього сезону Фото: Asos

Але з того часу мода змінилася, стала екологічнішою. Тепер хутро, тим більше натуральне, на пуховиках не вітається. Крім того, найчастіше він має не надто охайний вигляд, та й у принципі в міських умовах нічим не обґрунтований.

[ + – ] Пуховик із хутром – не в трендах цього сезону Фото: Asos

Якщо вам хочеться пуховик із делікатнішої тканини, ніж водонепроникне "плащування", стилісти рекомендують звернути увагу на вельветові пуховики або куртки з екошкіри.

Приталені пуховики

Ще кілька років тому дизайнери створювали пуховики, схожі на вечірні сукні. І деякі зірки навіть одягали їх на червоні доріжки, залишивши за кадром свої враження від цього досвіду.

[ + – ] Пуховик-сукня — оригінально, але ні Фото: Asos

Після того яскравого модного епізоду у світі фешен дизайн пуховиків став повторювати легендарний нью-лук Діора, диктуючи моду на розкльошені донизу пухові пальта, які слід носити під пояс. Тепер стилісти рекомендують уникати цього силуету пуховиків як максимально непрактичного.

[ + – ] Пуховики зразка 2016 року – не в тренді Фото: Asos

Він надто зобов'язував свою володарку до продумування образу та змушував підбирати гардероб під одну одиницю верхнього одягу. Адже подібні моделі мали не надто хороший вигляд із джинсами та кросівками.

Якщо вам все ж таки захочеться використовувати пояс для створення приталеного силуету, краще вибрати пуховик прямого крою, що імітує звичайне пальто, або тренч, а не сукню. Також вийшли з моди пуховики з поясом-резинкою.

Облягаючі пуховики

Пуховики спочатку допускали, щоб під них можна було одягнути теплий светр або худі. Але ще минулого року модниці обирали настільки тісні куртки, що під них можна було вдягнути хіба тонку футболку.

[ + – ] Відразу кілька антитрендів в одній моделі: пояс-резинка, хутро та фасон, що надто облягає. Фото: Asos

Подібні пуховики навіть вигляд мали "холодний", але тренди нинішнього сезону закликають більше не мучитися, а повернутися до випробуваного часом фасону – об'ємної та затишної куртки, яка дозволяє вибирати, чим доповнити образ, – светром великої в'язки або тонким джемпером. Якщо все ж таки хочеться приміряти менш потужний пуховик, то стилісти радять звернути увагу на стьобані куртки — вони мають більш стильний вигляд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про п'ять наймодніших моделей пуховиків, які варто купити вже зараз, щоб бути найстильнішим цієї зими. А також розповідав, як вибрати найбільш теплий і затишний пуховик, щоб він радував весь сезон.