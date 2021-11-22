Дженнифер Лопес показала альтернативу "тигровому" маникюру для встречи Нового года

Этот цвет является одним из самых желательных для встречи года Голубого водяного тигра.

52-летняя певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес подала идею маникюра для встречи Нового года, опубликовав фото из гримерки церемонии Rock And Roll Hall of Fame Induction на соей странице в соцсети.

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Артистка поделилась селфи, на котором позирует в белом махровом халате, демонстрируя макияж перед выступлением, а также идеальный маникюр ярко-синего цвета, который переливается в зеркале. На длинных ногтях артистки он смотрится весьма впечатляюще.

[ + – ] Дженнифер Лопес и ее роскошный маникюр Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Во время выступления Дженнифер расхаживала по сцене в кожаном лифчике со стразами, брюках и синей накидке, напоминающей большой халат, которая идеально сочеталась с цветом ее маникюра.

Учитывая, что следующий год пройдет под патронатом Голубого водяного тигра, синие и голубые цвета маникюра будут как нельзя кстати в новогоднем образе. И если вы не желаете рисовать на ногтях черно-голубые или черно-оранжевые полоски и фрагменты морды тигра, синий или голубой маникюр будет как нельзя кстати.

Мастера маникюра предлагают разнообразные вариации покрытия, начиная от матовых и глянцевых текстур и заканчивая рисунками и элементами декора в этих же тонах. Переливающиеся цвета, синяя втирка, эффект "кошачий глаз" добавят маникюру роскоши, сделав его по-настоящему праздничным. С рисунком, декором, блестками или однотонный он будет выигрышно смотреться на любой длине ногтей.

Ранее мы делились идеями "тигрового" маникюра, предлагая самые разнообразные его варианты, а также писали о том, что еще одна знаменитость, племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер показала самый благородный оттенок маникюра этого сезона.