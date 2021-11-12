Китти Спенсер появилась на публике с самым стильным маникюром ноября

Племянница принцессы Дианы сделала маникюр модного бордового цвета с коричневым подтоном, более известный как марсала.

Члены родственников британской королевской семьи всегда строго придерживаются ряда правил, касающихся их внешнего вида, начиная от одежды и заканчивая малейшими нюансами макияжа. Однако племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер, позволяет себе иногда нарушать протокол.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Последний тому пример – ее появление на открытии флагманского магазина Surepdry на Оксфорд-стрит, где собралась элита британской столицы.

На мероприятии Китти Спенсер была в черном коротком платье Dolce&Gabbana с пышной юбкой и длинными рукавами, подхваченном на талии ремнем этого же бренда, а также в высоких черных сапогах.

[ + – ] Китти Спенсер Фото: Getty Images

В макияже акцент Китти был сделан на глазах. Визажист вдохновился стилем британской супермодели и певицы Твигги и нанес черную подводку вокруг глаз, добавив верхние накладные ресницы, что визуально сделало взгляд более распахнутым.

Однако особое внимание модных обозревателей привлек маникюр Китти Спенсер. Она отошла от протокола БКС и нанесла на ногти покрытие оттенка марсала, который уже несколько сезонов подряд остается в тренде самых модных цветов ногтей. Марсала – это приглушенный бордовый цвет с коричневым подтоном.

До Китти использовать темный лак себе позволяли только ее тетя, принцесса Диана, часто идущая наперекор устоям Букингемского дворца, а также Меган Маркл, которая вместе с мужем, принцем Гарри, в начале прошлого года сложили с себя обязанности высокопоставленных членов королевской семьи.

Напомним, каким лаком для ногтей уже более 30 лет пользуется королева Великобритании Елизавета II. Мы также писали о том, как быстро сделать модный маникюр в домашних условиях.