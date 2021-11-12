Кітті Спенсер з'явилася на публіці із найстильнішим манікюром листопада

Племінниця принцеси Діани зробила манікюр модного бордового кольору з коричневим підтоном, більш відомим як марсала.

Члени родичів британської королівської родини завжди суворо дотримуються низки правил, що стосуються їхнього зовнішнього вигляду, починаючи від одягу та закінчуючи найменшими нюансами макіяжу. Проте племінниця принцеси Діани, леді Кітті Спенсер дозволяє собі іноді порушувати протокол.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Останній приклад – її поява на відкритті флагманського магазину Surepdry на Оксфорд-стріт, де зібралася еліта британської столиці.

На заході Кітті Спенсер була у чорній короткій сукні Dolce&Gabbana з пишною спідницею та довгими рукавами, підхопленій на талії ременем цього ж бренду, а також у високих чорних чоботях.

[ + – ] Кітті Спенсер Фото: Getty Images

У макіяжі акцент Кітті було зроблено на очах. Візажист надихнувся стилем британської супермоделі та співачки Твіггі і наніс чорне підведення навколо очей, додавши верхні накладні вії, що візуально зробило погляд більш розкритим.

Проте особливу увагу модних оглядачів привернув манікюр Кітті Спенсер. Вона відійшла від протоколу БКС і нанесла на нігті покриття відтінку марсала, який уже кілька сезонів поспіль залишається у тренді наймодніших кольорів нігтів. Марсала – це приглушений бордовий колір із коричневим підтоном.

До Кітті використовувати темний лак собі дозволяли лише її тітка, принцеса Діана, яка часто йшла наперекір підвалинам Букінгемського палацу, а також Меган Маркл, яка разом із чоловіком, принцом Гаррі, на початку минулого року склала з себе обов'язки високопоставлених членів королівської родини.

Нагадаємо, яким лаком для нігтів вже понад 30 років користується королева Великобританії Єлизавета ІІ. Ми також писали про те, як швидко зробити модний манікюр у домашніх умовах.