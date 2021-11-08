Королівський манікюр: яким лаком Єлизавета ІІ користується вже 30 років

Королева Великобританії завжди неухильно дотримувалась протоколу, що дозволяло їй мати вишляд не тільки відповідний до статусу, а й просто бездоганний.

Зовнішній вигляд членів британської королівської родини найчастіше привертає до себе куди пильнішу увагу, ніж суть заходів, на яких з'являються Єлизавета II, її діти й онуки зі своїм подружжям, а тому потребує бездоганності в усьому, починаючи від кольору нігтів і закінчуючи відтінком туфель. Королева, відома своїм помірним консерватизмом у всьому, що стосується стилю, і тут встановила своєрідний рекорд. Так, виявилося, що вона понад 30 років має один-єдиний відтінок лаку вартістю $9 доларів, пише Cosmopolitan.

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Йдеться про лак рожевого відтінку від Essie під назвою Ballet Slippers ("Балетні туфельки"). Цим лаком Єлизавета користується з 1989 року. Саме тоді її перукарка та стилістка надіслала компанії Essie листа з проханням підібрати лак, який ідеально підійшов би для королеви, і Ессі Вайнгартен, засновниця бренду, запропонувала саме цей відтінок, створений компанією ще в 1982 році.

[ + – ] Лак відтінку Ballet Slippers від Essie, якому королева не зраджує вже 30 років Фото: Открытые источники

Цей колір виявився буквально ідеальним для Єлизавети II одразу з трьох причин. По-перше, Ballet Slippers доповнює навіть найсміливіші з її однотонних ансамблів. По-друге, він досить м'який, щоб не просвічувати крізь білі рукавички. Третя причина – позачасовість і актуальність цього кольору, оскільки він ніколи не виходить із моди.

За словами королівських експертів, найчастіше Єлизавета надає перевагу нігтям без покриття, але гладко відполірованим. Однак якщо все ж таки вирішує зробити манікюр, то ніякого іншого лаку, крім Ballet Slippers, вона не визнає.

Стопами королеви пішла й Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, яка також оцінила цей бренд. На весіллі нареченій принца зробили манікюр, використавши два лаки: Bourjois So Laque No. 28 Rose Lounge та Essie's Allure.

[ + – ] Кейт Міддлтон теж користується лаком від компанії Essie Фото: Getty Images

Як і Єлизавета II, герцогиня Кембриджська ніколи не з'являється на публіці з темним лаком. Її нігті завжди доглянуті та покриті лаком нюдових відтінків, максимально наближених до природного кольору.

Єдина представниця королівської родини, хто дозволяв собі порушити це негласне правило манікюру, була принцеса Діана.

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