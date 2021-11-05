Тренди листопада 2021. Названо наймодніший колір манікюру пізньої осені

Золотий колір ніколи не виходить з моди, і манікюр – не виняток. Більше того, цього місяця майстри нігтьової естетики пропонують сотні варіантів для актуального та багатого оформлення нігтів.

Золоті нігті – манікюр для сміливих і впевнених у собі модниць, однак і ті, хто любить скромніші рішення, можуть дозволити собі урізноманітнити та збагатити малюнок на нігтях золотими вкрапленнями. Оскільки золотий манікюр – один із трендів листопада і буде дуже затребуваний цього місяця, Фокус зібрав цікаві ідеї манікюру з елементами кольору цього благородного металу.

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Почнемо з того, що блиск нігтям можна забезпечити за допомогою кількох технік. Це і фольга, і блискітки, і наклейки, і прикраси 3D-нейл, і класичний лак кольору золота. Металеві втирання, які часто використовують майстри нігтьового сервісу, нададуть манікюру по-справжньому розкішного вигляду, повторивши ефект золота.

Total gold

Класичний варіант золотого манікюру – покриття нігтів лаком відповідного кольору. Він може бути глянцевим, матовим, комбінованим, але в одному тоні. Такий манікюр не передбачає малюнків чи декору, але можливі кольорові варіанти з ефектом золотого блиску.

Комбіноване золото

Попри те, що золотий манікюр сам по собі виглядає багато і самодостатньо, ефект буде ідеальним при комбінуванні золотого лаку з чорним, білим, червоним і нюдовими тонами. Це можуть бути смуги, френч, зворотний френч, ефект битого скла, малюнки золотом або декор блискітками та стразами золотого кольору чи фольгою. Не менш ніжно виглядають золоті малюнки на покритті, надаючи манікюру деякої легкості та ніжності.

Втирання

Втирання — це частинки полімерного пігменту, призначені для надання блиску нігтям або створення дзеркального ефекту. Назва походить від способу нанесення: пігмент втирають у лак або топове покриття. Металеве дзеркальне втирання відповідного відтінку надає нігтям максимально золотого вигляду, і здається, що нігті дійсно зроблені з цього металу. Дуже ефектно такий манікюр виглядає на довгих нігтях. У тренді – як комбінований дизайн із втиранням, так і однотонний. Новинка сезону – використання в дизайні золотого манікюру з втиранням матового топу. Він трохи приглушує золотий блиск, але загальна картина від цього не страждає.

Золотий глітер

Золотий глітер стане гарним варіантом для створення святкового манікюру і найкраще виглядатиме на контрасті, наприклад, коли глітером покрито 1-2 нігті, а решта – чорним, бордовим або темно-зеленим лаком. Такий варіант підходить для тих, хто не хоче зловживати великою кількістю золота, але й відмовитися від цього варіанту не в змозі. Однак, цей варіант покриття можливий і для всіх нігтів, а також для покриття верхньої частини нігтя, створюючи ефект "роздробленого" френча.

Раніше Фокус писав про те, який манікюр найкраще підійде для коротких нігтів, а також пропонував найкращі варіанти матового манікюру.