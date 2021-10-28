Тренди осені 2021. Топ-9 ідей матового манікюру

Матовий манікюр додасть осінньому образу теплоти та затишку, завдяки своїй димчастості та "оксамитовому" ефекту. Яскраві акценти у вигляді контрастного малюнка або декору зроблять його ще цікавішим.

Глянцевий і матовий манікюр постійно змагаються між собою, оскільки і той, і інший стабільно популярні і не виходять із моди вже багато сезонів поспіль. Однак матовий все ж таки має одну цікаву відмінність: він не має кричущого вигляду, в якому б кольорі не був, завдяки своїй димчастості та приглушеності, а також створює відчуття тепла, затишку та жіночності. Крім того, матовий манікюр відмінно поєднується з глянцевим вкрапленнями, що дає майстрам додаткове поле для творчості. Фокус зібрав ідеї матового манікюру, які будуть актуальними не лише останніми тижнями осені, а й на початку зими.

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Класичний матовий манікюр

Нігті, фарбовані матовим лаком в якийсь один колір, завжди матимуть доглянутий і красивий вигляд. Модні цього сезону кольори – хакі й інші відтінки зеленого, коричневий, починаючи від найсвітлішого та закінчуючи глибокими темними кольорами, персиковий та інші. Крім того, осінь — не привід відмовлятися і від яскравіших забарвлень.

Матовий манікюр підійде як для повсякденного стилю, так і для вечірки чи урочистого заходу.

Матовий мінімалізм

Щоб зробити матовий манікюр цікавішим, можна нанести на нігті мінімалістичні малюнки у вигляді квітів, листя, тонких смуг, бризок. Вони не перевантажать загальний вигляд манікюру, але нададуть йому особливого акценту.

Матовий френч

Французький манікюр ніколи не виходить із моди, а матовий френч – це ще й дуже стильно. Ще один дуже модний цього сезону варіант френчу — матова основа та глянсова облямівка по краю нігтя, причому як контрастна, так і в одному тоні.

Матовий нейл-арт "абстракція"

Одним із трендів сезону 2021-2022 стає матовий манікюр з абстрактним малюнком. Поєднання ліній, смужок, крапок, зигзагів, градієнта кольору дозволяють щоразу отримувати щось нове, неповторне й оригінальне.

Матовий манікюр із ефектом серпанку

Ще одна модна фішка сезону – димчастий нейл-арт. Щоб манікюр мав ефектніший вигляд, такий малюнок роблять на покритті контрастного кольору. Він справді нагадує дим або краплю чорнила, що потрапила в склянку з чистою водою, і має неймовірно цікавий вигляд.

Матовий манікюр із фольгою

Майстри нігтьової естетики цього сезону активно використовують фольгу для декорування манікюру, і вона добре зарекомендувала себе на матовому покритті, додаючи йому яскравий акцент, а також чудово лягаючи на основу та створюючи додатковий акцент. У моді не тільки смужки вздовж або впоперек нігтя, але й ефект битого скла, який досягається за допомогою тонкої фольги.

Різнокольоровий матовий манікюр

Такий манікюр підійде для тих, хто хоче розбавити похмуру осінь дуже яскравими акцентами. Майстри пропонують широку палітру кольорів, починаючи від різних відтінків одного кольору й закінчуючи зовсім різними кольорами.

Матовий манікюр із "тваринним" принтом

"Хижа" та "тваринна" тематика не виходять із моди ніколи, і цей сезон не став винятком. Тигровий, леопардовий, зебра – цей принт матиме однаково цікавий виглядати і як цілісний малюнок, так і доповнення до однотонного забарвлення нігтів або навіть контрастного.

Матовий градієнт

Цей спосіб фарбування нігтів має однаково ефектний вигляд як у глянці, так і в матовому варіанті. Перехід кольору, доповнений фольгою, блискітками або малюнком, поєднання глянцю та матовості зроблять ваш манікюр актуальним та ефектним.

Нагадаємо, який колір манікюру найпопулярніший цієї осені.