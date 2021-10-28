Тренды осени 2021. Топ-9 идей матового маникюра

Матовый маникюр добавит осеннему образу теплоты и уюта, благодаря своей дымчатости и "бархатному" эффекту. Яркие акценты в виде контрастного рисунка или декора сделают его еще более интересным.

Глянцевый и матовый маникюр постоянно соперничают между собой, поскольку и тот, и другой стабильно популярны и не выходят из моды уже много сезонов подряд. Однако матовый все же имеет одно интересное отличие: он не выглядит кричаще, в каком бы цвете не был, благодаря своей дымчатости и приглушенности, а также создает ощущение тепла, уюта и женственности. Кроме того, матовый маникюр отлично сочетается с вкраплениями глянцевого, что дает мастерам дополнительное поле для творчества. Фокус собрал идеи матового маникюра, которые будут актуальными не только в последние недели осени, но и в начале зимы.

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Классический матовый маникюр

Ногти, крашенные матовым лаком в какой-то один цвет, всегда будут смотреться ухоженно и красиво. Модные в этом сезоне цвета – хаки и другие оттенки зеленого, коричневый, начиная от самого светлого и заканчивая глубокими темными цветами, персиковый и другие. Кроме того осень – не повод отказываться и от более ярких расцветок.

Матовый маникюр подойдет как для повседневного стиля, так и для вечеринки или торжественного мероприятия.

Матовый минимализм

Чтобы сделать матовый маникюр интереснее, можно нанести на ногти минималистичные рисунки в виде цветов, листьев, тонких полос, брызг. Они не перегрузят общий вид маникюра, но придадут ему особенный акцент.

Матовый френч

Французский маникюр никогда не выходит из моды, а матовый френч – это еще и очень стильно. Еще один очень модный в этом сезоне вариант френча – матовая основа и глянцевая кайма по краю ногтя, причем как контрастная, так и в одном тоне.

Матовый нейл-арт "абстракция"

Одним из трендов сезона 2021-2022 становится матовый маникюр с абстрактным рисунком. Сочетание линий, полосок, точек, зигзагов, градиента цвета позволяют каждый раз получать что-то новое, неповторимое и оригинальное.

Матовый маникюр с эффектом дымки

Еще одна модная фишка сезона – дымчатый нейл-арт. Чтобы маникюр смотрелся более эффектно, такой рисунок делают на покрытии контрастного цвета. Он действительно напоминает дым или каплю чернил, попавшую в стакан с чистой водой, и смотрится невероятно интересно.

Матовый маникюр с фольгой

Мастера ногтевой эстетики в этом сезоне активно используют фольгу для декорирования маникюра, и она хорошо зарекомендовала себя на матовом покрытии, добавляя ему яркий акцент, а также прекрасно ложась на основу и создавая дополнительный акцент. В моде не только полоски вдоль или поперек ногтя, но и эффект битого стекла, который также достигается с помощью тонкой фольги.

Разноцветный матовый маникюр

Такой маникюр подойдет для тех, кто хочет разбавить хмурую осень очень яркими акцентами. Мастера предлагают широкую цветовую палитру, начиная от разных оттенков одного цвета и заканчивая совершенно разными цветами.

Матовый маникюр с "животным" принтом

"Хищная" и "животная" тематика не выходят из моды никогда, и этот сезон не стал исключением. Тигровый, леопардовый, зебра – этот принт одинаково интересно будет смотреться как цельный рисунок, так и дополнение к однотонному окрасу ногтей или даже контрастному.

Матовый градиент

Этот способ покраски ногтей одинаково эффектно смотрится как в глянце, так и в матовом варианте. Переход цвета, дополненный фольгой, блестками или рисунком, сочетание глянца и матовости сделают ваш маникюр актуальным и и эффектным.

Напомним, какой цвет маникюра самый популярный этой осенью.