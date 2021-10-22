Тренды осени 2021. Назван самый популярный цвет сезонного маникюра

Этот цвет универсальный, практичный и подходит к любому оттенку кожи.

Стильный и актуальный маникюр всегда становится эффектным завершением любого образа. Как и в одежде, в нем есть свои тенденции, зависящие от сезона и от того, что предлагают ведущие мастера ногтевой эстетики и мировые дизайнеры на неделях моды.

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Если говорить о самом главном цвете маникюра этой осени и даже зимы, то таковым, без преувеличения, является коричневый. В его пользу –универсальность, поскольку он прекрасно сочетается с любым оттенком кожи, практичность, а также "осенний" оттенок.

Коричневый цвет одинаково эффектно смотрится как на длинных ногтях, так и на коротких, независимо от их формы, что делает его еще более популярным.

Еще один плюс в том, что под такой цвет ногтей можно надевать любую одежду, и маникюр не испортит аутфит своей неуместностью.

Предлагаем посмотреть на самые актуальные варианты коричневого маникюра. Как видим, он не только однотонный, но и с рисунками, декором, градиентами.

Ранее мы рассказывали о том, какой маникюр можно сделать на Хэллоуин, а также показывали идеи самого модного маникюра этой осени.