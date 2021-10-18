Тренды маникюра осени 2021. Лучшие идеи для Хэллоуина

31 октября, в День всех святых, позволительно наряжаться в безумные наряды. А пока этот день не наступил, можно подготовиться к нему, сделав тематический маникюр

В ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин — День всех святых. Для того, чтобы дополнить эффектный костюм, стоит подобрать модный дизайн маникюра.

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Причем, сейчас стилисты разделяют несколько тематик для подобного маникюра и каждая модница сможет подобрать себе достойный дизайн, который будет неплохо смотреться и в преддверии праздника. Ведь можно пуститься во все тяжкие и украсить ногти самым безумно-страшным маникюром, который можно представить, так и слегка намекнуть, что вы в курсе какой праздник приближается.

Для создания образа на Хэллоуин 2021 чаще всего вдохновляются любимыми фильмами ужасов или традиционным хэллоуинским дизайном. Но чтобы точно знать, что заказать у своего мастера маникюра, лучше ознакомиться к лавными модными трендами на Хэллоуин 2021.

Фокус собрал топ-5 лучших трендов маникюра на Хэллоуин, которые модны в 2021 году.

Тыквенная тема

До того, как Хэллоуин стал милым семейным праздником, когда дети выпрашивают сладости и наряжаются в любимых героев, День Всех Святых был мрачным языческим праздником Самайн, в который, как считалось, просыпается всякая нечисть. А тыквы, которые сейчас украшают фотозоны, служили оберегами. Их вычищали изнутри и ставили внутрь свечу.

[ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема Фото: Instagram lolo.nailedit

Так что украсить ногти изображениями тыковок, или просто покрасить ногти в яркий оранжевый цвет – это, можно сказать, означает поддержать традицию и обратиться к самым истокам праздника Хэллоуин.

Призрачный маникюр

Привидения и призраки – еще одна традиционная тематика на Хэллоуин. Нарядится в добродушное привидение, накинув на себя простыню с прорезями, проще всего. И призрачная тематика в трендах маникюра также всегда актуальна.

[ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения Фото: Instagram heluviee [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения [ + – ] Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения

Новинка осени и Хэллоуина 2021 – нюдовый маникюр в стиле френч, где белый акцент стилизован под маленькое привидение.

Вампирская тематика

Где привидения, там и вампиры. Самая популярная нечисть, которую популяризовали многочисленные фильмы, сериалы, романы и комиксы. Так что, "кровавый" маникюр в стиле Дракулы оказался в числе главных трендов Хэллоуина 2021.

[ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь Фото: Instagram lolo.nailedit

Одна из находок этого сезона – вампирские ногти, когда всего два ноготка – на указательном и мизинце, делают заостренными. В этом случае, если согнуть пальцы создается иллюзия вампирских клыков. Но если это слишком экстравагантно, то тут на помощь придет еще один тренд – потеки алого лака, имитирующие капли крови.

Кости и скелеты

Ожившие скелеты и черепа – это еще один тренд Хэллоуина 2021. Изначально под скелетом подразумевалась сама Смерть. Так ее изображали на древних гравюрах и фресках. Сейчас они украшают лужайки у домов, их вешают на крыльце. А если хочется поддержать моду на "костлявую" тематику, то можно украсить ногти изображениями скелетов.

[ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты

Традиционный маникюр в этом тренде предполагает черный фон, однако в трендах этой осени нежно-розовая цветовая гамма и сочетание матовой и глянцевой поверхности.

Готический стиль

Представители готической субкультуры не ждут Хэллоуина, чтобы нарядится в мрачном и пугающем стиле: чулки, имитирующие паутину, наряды, похожие на лохмотья призраков и макияж, похожий на героев-вампиров из немого кино.

[ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль

Но оказалось, что маникюр в готическом стиле – черный лак, заостренные ногти, как у оборотней, — отлично смотрится и на руках девушек, далеких от гот-культуры. А если дополнить их серебряными украшениями, то получится идеальный образ на Хэллоуин 2021.

Бонус: страшный нейл-арт

Особняком в трендах маникюра 2021 на Хэллоуин стоит нейл-арт. Если позволяет созданный образ, то модницы создают на ногтях целые полотна. Тематика – любимые фильмы ужасов, мультфильмы Тима Бертона, популярные герои из классических триллеров вроде "Хэллоуина", или "Крика", и многое-многое другое.

[ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram heluviee [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer

Ограничивает создание подобного нейл-арта только собственная фантазия и искусность мастера по маникюру. Новое в трендах осени 2021 – сочетание розового и зеленого. Именно в костюмы такого цвета были одеты надсмотрщики в популярном сериале "Игра в кальмара".