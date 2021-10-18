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Тренды маникюра осени 2021. Лучшие идеи для Хэллоуина

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Фото: Getty Images | Маникюр на Хэллоуин 2021. Лучшие идеи маникюра

31 октября, в День всех святых, позволительно наряжаться в безумные наряды. А пока этот день не наступил, можно подготовиться к нему, сделав тематический маникюр

В ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин — День всех святых. Для того, чтобы дополнить эффектный костюм, стоит подобрать модный дизайн маникюра.

Причем, сейчас стилисты разделяют несколько тематик для подобного маникюра и каждая модница сможет подобрать себе достойный дизайн, который будет неплохо смотреться и в преддверии праздника. Ведь можно пуститься во все тяжкие и украсить ногти самым безумно-страшным маникюром, который можно представить, так и слегка намекнуть, что вы в курсе какой праздник приближается.

Для создания образа на Хэллоуин 2021 чаще всего вдохновляются любимыми фильмами ужасов или традиционным хэллоуинским дизайном. Но чтобы точно знать, что заказать у своего мастера маникюра, лучше ознакомиться к лавными модными трендами на Хэллоуин 2021.

Фокус собрал топ-5 лучших трендов маникюра на Хэллоуин, которые модны в 2021 году.

Тыквенная тема

До того, как Хэллоуин стал милым семейным праздником, когда дети выпрашивают сладости и наряжаются в любимых героев, День Всех Святых был мрачным языческим праздником Самайн, в который, как считалось, просыпается всякая нечисть. А тыквы, которые сейчас украшают фотозоны, служили оберегами. Их вычищали изнутри и ставили внутрь свечу.

Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram amyle.nails
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram lolo.nailedit
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram amyle.nails
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды Хэллоуина 2021 - Тыквенная тема
Фото: Instagram lolo.nailedit
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021, дизайн ногтей, тыквы, тыквенная тема, оранжевый маникюр

Так что украсить ногти изображениями тыковок, или просто покрасить ногти в яркий оранжевый цвет – это, можно сказать, означает поддержать традицию и обратиться к самым истокам праздника Хэллоуин.

Призрачный маникюр

Привидения и призраки – еще одна традиционная тематика на Хэллоуин. Нарядится в добродушное привидение, накинув на себя простыню с прорезями, проще всего. И призрачная тематика в трендах маникюра также всегда актуальна.

Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения
Фото: Instagram heluviee
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды Хэллоуина 2021 - призраки и привидения
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, призраки, привидения, тренды маникюра, модный маникюр, маникюра на хэллоуин

Новинка осени и Хэллоуина 2021 – нюдовый маникюр в стиле френч, где белый акцент стилизован под маленькое привидение.

Вампирская тематика

Где привидения, там и вампиры. Самая популярная нечисть, которую популяризовали многочисленные фильмы, сериалы, романы и комиксы. Так что, "кровавый" маникюр в стиле Дракулы оказался в числе главных трендов Хэллоуина 2021.

Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - вампиры и кровь
Фото: Instagram lolo.nailedit
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, модный маникюр, вампирский маникюр, кровавый маникюр

Одна из находок этого сезона – вампирские ногти, когда всего два ноготка – на указательном и мизинце, делают заостренными. В этом случае, если согнуть пальцы создается иллюзия вампирских клыков. Но если это слишком экстравагантно, то тут на помощь придет еще один тренд – потеки алого лака, имитирующие капли крови.

Кости и скелеты

Ожившие скелеты и черепа – это еще один тренд Хэллоуина 2021. Изначально под скелетом подразумевалась сама Смерть. Так ее изображали на древних гравюрах и фресках. Сейчас они украшают лужайки у домов, их вешают на крыльце. А если хочется поддержать моду на "костлявую" тематику, то можно украсить ногти изображениями скелетов.

Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты
Фото: Instagram betina_goldstein
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты
Фото: Instagram amyle.nails
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - кости и скелеты
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, кости, скелеты, модный маникюр, маникюр на хэллоуин

Традиционный маникюр в этом тренде предполагает черный фон, однако в трендах этой осени нежно-розовая цветовая гамма и сочетание матовой и глянцевой поверхности.

Готический стиль

Представители готической субкультуры не ждут Хэллоуина, чтобы нарядится в мрачном и пугающем стиле: чулки, имитирующие паутину, наряды, похожие на лохмотья призраков и макияж, похожий на героев-вампиров из немого кино.

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Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Фото: Instagram lolo.nailedit
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Фото: Instagram amyle.nails
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - готический стиль
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, маникюр хэллоуин, готический маникюр, черный лак, модный маникюр

Но оказалось, что маникюр в готическом стиле – черный лак, заостренные ногти, как у оборотней, — отлично смотрится и на руках девушек, далеких от гот-культуры. А если дополнить их серебряными украшениями, то получится идеальный образ на Хэллоуин 2021.

Бонус: страшный нейл-арт

Особняком в трендах маникюра 2021 на Хэллоуин стоит нейл-арт. Если позволяет созданный образ, то модницы создают на ногтях целые полотна. Тематика – любимые фильмы ужасов, мультфильмы Тима Бертона, популярные герои из классических триллеров вроде "Хэллоуина", или "Крика", и многое-многое другое.

Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram lolo.nailedit
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram heluviee
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram betina_goldstein
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра Хэллоуин 2021 - страшный нейл-арт
Фото: Instagram lightslacquer
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр
Тренды маникюра, Хэллоуин 2021, нейл арт, рисунки на ногтях, модный маникюр

Ограничивает создание подобного нейл-арта только собственная фантазия и искусность мастера по маникюру. Новое в трендах осени 2021 – сочетание розового и зеленого. Именно в костюмы такого цвета были одеты надсмотрщики в популярном сериале "Игра в кальмара".