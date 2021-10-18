Тренди манікюру осені 2021. Кращі ідеї для Геловіну

31 жовтня, у День всіх святих, дозволено вбиратися в божевільні наряди. А поки цей день не настав, можна підготуватися до нього, зробивши тематичний манікюр

У ніч на 1 листопада відзначають Геловін — День усіх святих. Для того, щоб доповнити ефектний костюм, варто підібрати модний дизайн манікюру.

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Причому, зараз стилісти поділяють кілька тематик для подібного манікюру і кожна модниця зможе підібрати собі гідний дизайн, який буде непогано виглядати і напередодні свята. Адже можна пуститися у всі тяжкі і прикрасити нігті шалено-страшним манікюром, який тільки можна уявити, так і злегка натякнути, що ви в курсі, яке свято наближається.

Для створення образу на Геловін 2021 найчастіше надихаються улюбленими фільмами жахів або традиційним дизайном Геловіну. Але щоб точно знати, що замовити у свого майстра манікюру, краще ознайомитися з модними трендами на Геловін 2021.

Фокус зібрав топ-5 кращих трендів манікюру на Геловін, які модні у 2021 році.

Гарбузова тема

До того, як Геловін став милим сімейним святом, коли діти випрошують солодощі і вбираються в улюблених героїв, День Всіх Святих був похмурим язичницьким святом Самайн, у який, як вважалося, прокидається всяка нечисть. А гарбузи, які зараз прикрашають фотозони, служили оберегами. Їх вичищали і ставили всередину свічку.

[ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — Гарбузова тема Фото: Instagram lolo.nailedit

Тому прикрасити нігті зображеннями гарбузів або просто пофарбувати нігті в яскравий помаранчевий колір — це, можна сказати, означає підтримати традицію і звернутися до самих витоків свята Геловін.

Примарний манікюр

Привиди і примари — ще одна традиційна тематика на Геловін. Вбратися в добродушного привида, накинувши на себе простирадло з прорізами, найпростіше. І примарна тематика в трендах манікюру також завжди актуальна.

[ + – ] Тренди Геловіну 2021 — примари і привиди [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — примари і привиди [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — примари і привиди Фото: Instagram heluviee [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — примари і привиди [ + – ] Тренди Геловіну 2021 — примари і привиди

Новинка осені і Геловіну 2021 — нюдовий манікюр у стилі френч, де білий акцент стилізований під маленького привида.

Вампірська тематика

Де привиди, там і вампіри. Найпопулярніша нечисть, яку популяризували численні фільми, серіали, романи і комікси. Тому, "кривавий" манікюр у стилі Дракули опинився в числі головних трендів Геловіну 2021.

[ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — вампіри і кров Фото: Instagram lolo.nailedit

Одна зі знахідок цього сезону — вампірські нігті, коли всього два нігтики — на вказівному і мізинці, роблять загостреними. У цьому випадку, якщо зігнути пальці, створюється ілюзія вампірських іклів. Але якщо це занадто екстравагантно, то тут на допомогу прийде ще один тренд — патьоки червоного лаку, що імітують краплі крові.

Кістки і скелети

Ожилі скелети і черепи — це ще один тренд Геловіну 2021. Спочатку під скелетом малася на увазі сама Смерть. Так її зображували на стародавніх гравюрах і фресках. Зараз вони прикрашають галявини біля будинків, їх вішають на ганку. А якщо хочеться підтримати моду на "кістляву" тематику, то можна прикрасити нігті зображеннями скелетів.

[ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — кістки і скелети Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — кістки і скелети Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — кістки і скелети Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — кістки і скелети

Традиційний манікюр у цьому тренді передбачає чорний фон, однак, у трендах цієї осені ніжно-рожева колірна гама і поєднання матової і глянсової поверхні.

Готичний стиль

Представники готичної субкультури не чекають на Геловін, щоб вбратися в похмурому і страшному стилі: панчохи, що імітують павутину, наряди, схожі на лахміття привидів, і макіяж, схожий на героїв-вампірів з німого кіно.

[ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — готичний стиль

Але виявилося, що манікюр у готичному стилі — чорний лак, загострені нігті, як у перевертнів, — відмінно виглядає і на руках дівчат, далеких від гот-культури. А якщо доповнити їх срібними прикрасами, то вийде ідеальний образ на Геловін 2021.

Бонус: страшний нейл-арт

Окремо в трендах манікюру 2021 на Геловін стоїть нейл-арт. Якщо дозволяє створений образ, то модниці створюють на нігтях цілі полотна. Тематика — улюблені фільми жахів, мультфільми Тіма Бертона, популярні герої з класичних трилерів на кшталт "Геловіну", або "Крику", і багато-багато іншого.

[ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram lolo.nailedit [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram heluviee [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer [ + – ] Тренди манікюру Геловіну 2021 — страшний нейл-арт Фото: Instagram lightslacquer

Обмежує створення подібного нейл-арту тільки власна фантазія і майстерність майстра з манікюру. Нове в трендах осені 2021 — поєднання рожевого і зеленого. Саме в костюми такого кольору були одягнені наглядачі в популярному серіалі "Гра в кальмара".