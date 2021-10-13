UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Главные тренды осени 2021. Идеи "лоскутного" маникюра на октябрь

1993
цветной маникюр, тренды маникюра, дизайн ногтей, ногтевой дизайн, тренды маникюра октябрь 2021
Фото: Getty Images | Цветные волны - тренды модного маникюра октября 2021

Лоскутный, мозаичный и просто разноцветный, именно под такими названиями в соцсетях модницы демонстрируют самый модный маникюр октября 2021 года

Сейчас соцсети и аккаунты стилистов и инфлюэнсеров переполнил маникюр в стиле negative space, цветной френч, а также вариации на тему нюдового маникюра с цветными акцентами.

Но один из главных трендов осени 2021, когда на улице пасмурно, а краски становятся мрачными – цветной маникюр, который уже прозвали "лоскутным". В исполнении он сложен для неопытного мастера, ведь на ногтях приходится создавать картинку из небольших мазков, но смотрится так, будто на руки выплеснули целую палитру.

Как любой из трендов, "лоскутный" маникюр допускает множество вариаций и не имеет ограничений. "Лоскутки" могут быть любой формы, а цветовая гамма зависит только от фантазии заказчицы – это могут быть сочетания всех возможных цветов, и гармоничные переливы в одном тоне.

Лоскутный маникюр совмещают с другими модными трендами, например с популярным сейчас negative space, когда на ногте оставляют нюдовый промежуток между цветной мозаикой. Допускается и приветствуется немного блеска: золотого глиттера, или блесток.

Фокус собрал три самый популярных тренда цветного маникюра, главного тренда осени 2021.

Лоскуты

Дизайн, который и дал название тренду. Допускаются вариации, как четко очерченных границ, так и цветные мазки на ногтях, имитирующие палитру художника. Цветов может быть и два, тогда имитация заплатки из лоскутка будет наиболее полной.

модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
Лоскутный маникюр - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
Лоскутный маникюр - тренд осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
Лоскутный маникюр - тренд осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
Лоскутный маникюр - тренд осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей
модный маникюр, лоскутный маникюр, маникюр, маникюр для коротких ногтей

Но лучше всего смотрится сочетание ярких цветов, которые делают ногти похожими на цирковой шатер, или яркий зонтик.

Разноцветная мозаика

Тренд, в котором маникюр имитирует мозаику. Стилисты рекомендуют подбирать или сочетающиеся цвета, или же создать узор из квадратиков в одной цветовой гамме, или же просто отдаться в руки мастера и создать на ногтях настоящее буйство цвета.

цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
Цветная мозаика - тренд осени 2021
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
Цветная мозаика - тренд осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
Цветная мозаика - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
Цветная мозаика - тренд осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр
цветной маникюр, разноцветный маникюр, модный маникюр

Такой дизайн отлично подходит для коротких ногтей квадратной формы, а для длинных просто стоит делать мозаику крупнее.

Цветные волны

Это один из лучших трендов для длинных ногтей миндалевидной формы. Мягкие линии подчеркивают форму ногтя. Хорошо смотрится с дизайном negative space и допускает использование буквально всех цветов радуги.

цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
Цветные волны - тренд осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр
цветной маникюр, цветные волны, тренды маникюра, модный маникюр

Дополнять его можно блестящими акцентами, но стоит помнить, с холодными цветами отлично смотрятся серебристые оттенки, с теплыми – золотистые.