Головні тренди осені 2021. Ідеї "клаптикового" манікюру на жовтень

Клаптевий, мозаїчний і просто різнобарвний, саме під такими назвами в соцмережах модниці демонструють наймодніший манікюр жовтня 2021 року

Зараз соцмережі й акаунти стилістів та інфлюенсерів переповнив манікюр у стилі negative space, кольоровий френч, а також варіації на тему нюдового манікюру з кольоровими акцентами.

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Але один із головних трендів осені 2021, коли на вулиці похмуро, а кольори стають похмурими, — барвистий манікюр, який вже прозвали "клаптевим". У виконанні він складний для недосвідченого майстра, адже на нігтях доводиться створювати картинку з невеликих мазків, але має такий вигляд, ніби на руки виплеснули цілу палітру.

Як будь-який із трендів, "клаптевий" манікюр допускає безліч варіацій і не має обмежень. "Клаптики" можуть бути будь-якої форми, а колірна гама залежить тільки від фантазії замовниці — це можуть бути поєднання всіх можливих кольорів і гармонійні переливи в одному тоні.

Клаптевий манікюр поєднують із іншими модними трендами, наприклад, із популярним зараз negative space, коли на нігті залишають нюдовий проміжок між кольоровою мозаїкою. Допускається і вітається трохи блиску: золотого гліттеру або блискіток.

Фокус зібрав три найпопулярніших тренди кольорового манікюру, головного тренду осені 2021.

Клаптики

Дизайн, який і дав назву тренду. Допускаються варіації, як чітко окреслені межі, так і кольорові мазки на нігтях, що імітують палітру художника. Кольорів може бути і два, тоді імітація заплатки з клаптика буде найбільш повною.

[ + – ] Клаптевий манікюр — тренд осені 2021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Клаптевий манікюр — тренд осені 2021 Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Клаптевий манікюр — тренд осені 2021 Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Клаптевий манікюр — тренд осені 2021 Фото: Instagram amyle.nails

Але найкращий вигляд має поєднання яскравих кольорів, які роблять нігті схожими на цирковий намет або яскраву парасольку.

Різнобарвна мозаїка

Тренд, у якому манікюр імітує мозаїку. Стилісти рекомендують підбирати або поєднувані кольори, або ж створити візерунок із квадратиків в одній колірній гамі, або ж просто віддатися в руки майстра та створити на нігтях справжнє буйство кольору.

[ + – ] Кольорова мозаїка — тренд осені 2021 [ + – ] Кольорова мозаїка — тренд осені 2021 Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Кольорова мозаїка — тренд осені 2021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Кольорова мозаїка — тренд осені 2021 Фото: Instagram amyle.nails

Такий дизайн відмінно підходить для коротких нігтів квадратної форми, а для довгих просто варто робити мозаїку крупнішою.

Кольорові хвилі

Це один із найкращих трендів для довгих нігтів мигдалеподібної форми. М'які лінії підкреслюють форму нігтя. Гарний вигляд має з дизайном negative space і допускає використання буквально всіх кольорів веселки.

[ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 [ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Кольорові хвилі — тренд осені 2 021 Фото: Instagram betina_goldstein

Доповнювати його можна блискучими акцентами, але варто пам'ятати, з холодними кольорами відмінний вигляд мають сріблясті відтінки, з теплими — золотисті.