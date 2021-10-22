Тренди осені 2021. Названий найпопулярніший колір сезонного манікюру

Цей колір універсальний, практичний і підходить до будь-якого відтінку шкіри.

Стильний і актуальний манікюр завжди стає ефектним завершенням будь-якого образу. Як і в одязі, у ньому є свої тенденції, які залежать від сезону і від того, що пропонують провідні майстри нігтьової естетики і світові дизайнери на тижнях моди.

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Якщо говорити про найголовніший колір манікюру цієї осені і навіть зими, то таким, без перебільшення, є коричневий. На його користь — універсальність, оскільки він чудово поєднується з будь-яким відтінком шкіри, практичність, а також "осінній" відтінок.

Коричневий колір однаково ефектно виглядає як на довгих нігтях, так і на коротких, незалежно від їх форми, що робить його ще популярнішим.

Ще один плюс у тому, що під такий колір нігтів можна вдягати будь-який одяг, і манікюр не зіпсує аутфіт своєю недоречністю.

Пропонуємо подивитися на найактуальніші варіанти коричневого манікюру. Як бачимо, він не тільки однотонний, але і з малюнками, декором, градієнтами.

Раніше ми розповідали про те, який манікюр можна зробити на Геловін, а також показували ідеї наймоднішого манікюру цієї осені.