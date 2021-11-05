Тренды ноября 2021. Назван самый модный цвет маникюра поздней осени

Золотой цвет никогда не выходит из моды, и маникюр – не исключение. Более того, в этом месяце мастера ногтевой эстетики предлагают сотни вариантов для актуального и богатого оформления ногтей.

Золотые ногти – маникюр для смелых и уверенных в себе модниц, однако и те, кто любит более скромные решения, могут позволить себе разнообразить и обогатить рисунок на ногтях золотыми вкраплениями. Поскольку золотой маникюр – один из трендов ноября и будет весьма востребован в этом месяце, Фокус собрал интересные идеи маникюра с элементами цвета этого благородного металла.

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Начнем с того, что блеск ногтям можно обеспечить с помощью нескольких техник. Это и фольга, и блестки, и наклейки, и 3D-нейл украшения, и классический лак цвета золота. Металлические втирки, которые зачастую используют мастера ногтевого сервиса, придадут маникюру по-настоящему роскошный вид, идеально повторив эффект золото.

Total gold

Классический вариант золотого маникюра – покрытие ногтей лаком соответствующего цвета. Он может быть глянцевый, матовый, комбинированный, но в одном тоне. Такой маникюр не предполагает рисунков или декора, но возможны цветные варианты с эффектом золотого блеска.

Комбинированное золото

Несмотря на то, что золотой маникюр сам по себе смотрится богато и самодостаточно, эффект будет совсем идеальным при комбинировании золотого лака с черным, белым, красным и нюдовыми тонами. Это могут быть полосы, френч, обратный френч, эффект битого стекла, рисунки золотом или же декор блестками и стразами золотого цвета или фольгой. Не менее нежно смотрятся золотые рисунки на нюдовом покрытии, придавая маникюру некую легкость и нежность.

Втирка

Втирка – это частицы полимерного пигмента, предназначенные для придания ногтям блеска или создания зеркального эффекта. Название произошло от способа нанесения: пигмент втирают в лак или топовое покрытие. Металлическая зеркальная втирка соответствующего оттенка придает ногтям максимально золотой вид, и кажется, что ногти действительно сделаны из этого металла. Очень эффектно такой маникюр смотрится на длинных ногтях. В тренде – как комбинированный дизайн с втиркой, так и однотонный. Новинка сезона – использование в дизайне золотого маникюра с втиркой матового топа. Он немного приглушает золотой блекс, но общая картина от этого не страдает.

Золотой глиттер

Золотой глиттер станет хорошим вариантом для создания праздничного маникюра и лучше всего будет смотреться на контрасте, например, когда глиттером покрыто 1-2 ногтя, а остальные – черным, бордовым или темно-зеленым лаком. Такой вариант подходит для тех, кто не хочет злоупотреблять обилием золота, но и отказаться от этого варианта не в силах. Однако этот вариант покрытия ыозможен и для всех ногтей а также для покрытия верхней части ногтя, создавая эффект "раздробленного" френча.

Ранее Фокус писал о том, какой маникюр лучше всего подойдет для коротких ногтей, а также предлагал лучшие варианты матового маникюра.