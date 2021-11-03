Модные тренды осени 2021. Топ-5 идей маникюра для коротких ногтей
Короткие ногти выглядят менее эффектно, чем длинные, но при правильном подборе маникюра на их длину уже никто не будет обращать внимания.
Длинные ногти всегда смотрятся очень эффектно и позволяют делать маникюр на любой вкус – от минималистичного до настоящих произведений искусства с применением декора, лака разных фактур и цветов, создания объемных и ярких рисунков. Однако это совершенно не значит, что короткие ногти не в моде. Возможно, они выглядят не так эффектно, как длинные, однако являются более практичным вариантом для тех, кто постоянно работает руками, увлекается хенд-мейдом или обожает, например, скалолазанье, где с длинными ногтями, мягко говоря, неудобно. Чтобы не комплексовать по поводу коротких ногтей, достаточно просто правильно подобрать маникюр для них. Фокус собрал самые интересные варианты маникюра для коротких ногтей.
Советы по подбору лака для маникюра на короткие ногти
- Если это не летний маникюр, лучше избегать ярких расцветок, которые акцентируют внимание на длине ногтей.
- Не стоит перегружать ногти декором. На коротких ногтях обилие стразов и блеска будет смотреться аляповато и некрасиво.
- Чтобы пальцы (и ногти) казались длиннее, лучше использовать лак нюдовых оттенков.
Стильный серый
Серый (от светлого до темного) маникюр в течение нескольких сезонов не теряет своей популярности. Несмотря на свою неоднозначность, он хорошо подходит для коротких ногтей, причем как блестящий, так и матовый. Он ненавязчивый, легко сочетается с другими цветами и декором. Поэтому тонкий контрастный рисунок, полоски фольги френч и обратный френч или небольшой кристалл будут отличным решением для завершения такого маникюра.
Изумрудный маникюр
Темно-зеленый маникюр смотрится очень благородно на коротких ногтях. Он имеет множество оттенков, каждый из которых по-своему интересен. Изумительно выглядит на ногтях как однотонное покрытие, так и маникюр "кошачий глаз", а также использование разных типов лака (матовый и глянцевый) на разных ногтях, декор одного-двух ногтей блестками для праздничного маникюра, использование разных оттенков одного цвета, фольги, сочетание контрастных цветов и тому подобное.
Россыпь синего
Синий маникюр, начиная от светлого и заканчивая цветом ночного неба, выглядит на коротких ногтях по-особенному благородно. Как и в случае с изумрудным цветом, эффектно смотрится маникюр "кошачий глаз", придавая ногтям дополнительное сияние. В этом сезоне очень моден леопардовый принт, и синий маникюр с таким рисунком смотрится особенно актуально. Для создания более праздничного варианта синего маникюра приветствуются маленькие блестки или стразы, контрастный рисунок, фольга.
Благородный бордовый
Винный, темно-красный и рубиновый цвета смотрятся не только эффектно на коротких ногтях, но и делают маникюр благородным и аристократичным. Матовый, с блеском и блестками, с контрастным цветом на 1-2 ногтях, минималистичным рисунком и ненавязчивым декором такой маникюр станет роскошным дополнением любого образа.
Нюдовая классика
Нюдовые оттенки лака позволяют не только визуально удлинить короткие ногти, но и с помощью рисунков создать очень интересные варианты покрытия. Такой маникюр – наиболее универсальный из всех, поскольку хорошо подходит как под повседневные образы, так и для корпоративной вечеринки. Как и в предыдущих случаях, нюдовый маникюр можно комбинировать с контрастным на нескольких ногтях, добавить легкие рисунки, тонкие линии или фольгу, разнообразить простоту маленькими стразами или сочетанием матового и глянцевого лака. Особенно эффектно на коротких ногтях будет смотреться френч, причем как классический, так и разноцветный.
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