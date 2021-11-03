Модні тренди осені 2021. Топ-5 ідей манікюру для коротких нігтів

Короткі нігті мають менш ефектний вигляд, ніж довгі, але при правильному доборі манікюру на їхню довжину вже ніхто не звертатиме уваги.

Довгі нігті завжди мають дуже ефектний вигляд і дозволяють робити манікюр на будь-який смак – від мінімалістичного до справжніх витворів мистецтва із застосуванням декору, лаку різних фактур і кольорів, створення об'ємних і яскравих малюнків. Однак це зовсім не означає, що короткі нігті не в моді. Можливо, вони мають не такий ефектний вигляд, як довгі, проте є практичнішим варіантом для тих, хто постійно працює руками, захоплюється хенд-мейдом або обожнює, наприклад, скелелазіння, де з довгими нігтями незручно. Щоб не комплексувати через короткі нігті, досить просто правильно підібрати манікюр для них. Фокус зібрав найцікавіші варіанти манікюру для коротких нігтів.

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Поради щодо підбору лаку для манікюру на короткі нігті

Якщо це не літній манікюр, краще уникати яскравих забарвлень , які акцентують увагу на довжині нігтів.

, які акцентують увагу на довжині нігтів. Не варто перевантажувати нігті декором . На коротких нігтях велика кількість стразів і блиску матиме незграбний і некрасивий вигляд.

. На коротких нігтях велика кількість стразів і блиску матиме незграбний і некрасивий вигляд. Щоб пальці (і нігті) здавалися довшими, краще використовувати лак нюдових відтінків.

Стильний сірий

Сірий (від світлого до темного) манікюр протягом кількох сезонів не втрачає своєї популярності. Незважаючи на свою неоднозначність, він підходить для коротких нігтів, причому як блискучий, так і матовий. Він ненав'язливий, легко поєднується з іншими кольорами та декором. Тому тонкий контрастний малюнок, смужки фольги, френч і зворотний френч або невеликий кристал будуть чудовим рішенням для завершення такого манікюру.

Смарагдовий манікюр

Темно-зелений манікюр має дуже благородний вигляд на коротких нігтях. Він має безліч відтінків, кожен із яких по-своєму цікавий. Чудовий вигляд на нігтях має як однотонне покриття, так і манікюр "котяче око", а також використання різних типів лаку (матове та глянсове) на різних нігтях, декор одного-двох нігтів блискітками для святкового манікюру, використання різних відтінків одного кольору, фольги, поєднання контрастних кольорів тощо.

Розсип синього

Синій манікюр, починаючи від світлого і закінчуючи кольором нічного неба, має на коротких нігтях по-особливому благородний вигляд. Як і у випадку зі смарагдовим кольором, ефектний вигляд має манікюр "котяче око", надаючи нігтям додаткового сяйва. Цього сезону дуже модний леопардовий принт, і синій манікюр із таким малюнком — особливо актуальний. Для створення святкового варіанта синього манікюру вітаються маленькі блискітки або стрази, контрастний малюнок, фольга.

Шляхетний бордовий

Винний, темно-червоний і рубіновий кольори не лише мають ефектний вигляд на коротких нігтях, але й роблять манікюр благородним і аристократичним. Матовий, із блиском і блискітками, з контрастним кольором на 1-2 нігтях, мінімалістичним малюнком і ненав'язливим декором, такий манікюр стане розкішним доповненням будь-якого образу.

Нюдова класика

Нюдові відтінки лаку дозволяють не лише візуально подовжити короткі нігті, але й за допомогою малюнків створити дуже цікаві варіанти покриття. Такий манікюр – найуніверсальніший з усіх, оскільки добре пасує як під повсякденні образи, так і для корпоративної вечірки. Як і в попередніх випадках, нюдовий манікюр можна комбінувати з контрастним на кількох нігтях, додати легкі малюнки, тонкі лінії або фольгу, урізноманітнити простоту маленькими стразами або поєднанням матового та глянсового лаку. Особливо ефектний вигляд на коротких нігтях матиме френч, причому як класичний, так і різнокольоровий.

Раніше ми писали про дев'ять найцікавіших ідей матового манікюру, а також розповідали, який колір манікюру популярний цього сезону.