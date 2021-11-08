Королевский маникюр: каким лаком Елизавета II пользуется уже 30 лет

Королева Великобритании всегда неукоснительно следовала протоколу, что позволяло ей выглядеть не только соответственно статусу, но и безупречно.

Внешний вид членов британской королевской семьи зачастую привлекает к себе куда более пристальное внимание, нежели суть мероприятий, на которых появляются Елизавета II, ее дети и внуки со своими супругами, а поэтому требует безупречности во всем, начиная от цвета ногтей и заканчивая оттенком туфлей. Королева, известная своим умеренным консерватизмом во всем, что касается стиля, и тут установила своеобразный рекорд. Так, оказалось, что она более 30 лет пользуется одним-единственным оттенком лака стоимостью $9 долларов, пишет Cosmopolitan.

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Речь идет о лаке розового оттенка от Essie под названием Ballet Slippers ("балетные туфельки"). Этим лаком Елизавета пользуется с 1989 года. Именно тогда ее парикмахер и стилист послала компании Essie письмо с просьбой подобрать лак, который бы идеально подошел для королевы, и Эсси Вайнгартен, основательница бренда, предложила именно этот оттенок, созданный компанией еще в 1982 году.

[ + – ] Лак оттенка Ballet Slippers от Essie, которому королева не изменяет уже 30 лет Фото: Открытые источники

Этот цвет оказался буквально идеальным для Елизаветы II сразу по трем причинам. Во-первых, Ballet Slippers дополняет даже самые смелые из ее однотонных ансамблей. Во-вторых, он достаточно мягкий, чтобы не просвечивать сквозь белые перчатки. Третья причина – вневременность и актуальность этого цвета, поскольку он никогда не выходит из моды.

По словам королевских экспертов, чаще всего Елизавета предпочитает ногти без покрытия, но гладко отполированные. Однако если все же решает сделать маникюр, то никакого другого лака, кроме Ballet Slippers, она не признает.

По стопам королевы пошла и Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, которая также оценила этот бренд. На свадьбе невесте принца сделали маникюр, использовав два лака: Bourjois So Laque No. 28 Rose Lounge и Essie's Allure.

[ + – ] Кейт Миддлтон тоже пользуется лаком от компании Essie Фото: Getty Images

Как и Елизавета II, герцогиня Кембриджская никогда не появляется на публике с темным лаком. Ее ногти всегда ухожены и покрыты лаком нюдовых оттенков, максимально приближенных к естественному цвету.

Единственная представительница королевской семьи, кто позволял себе нарушить это негласное правило маникюра, была принцесса Диана.

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