Модные тренды ноября 2021. Стилисты показали 5 идей для быстрого маникюра своими руками

При нехватке времени для похода в салон красоты, сделать модный маникюр можно и в домашних условиях.

Красивый маникюр требует времени на поход к мастеру ногтевого сервиса и полутора-двух часов на наведение красоты. Зачастую не у всех есть время на подобное, поэтому стилисты издания Оhfashion.ru предлагают несколько идей маникюра в домашних условиях, которые позволят не только сэкономить время, но и привести в порядок ногти с помощью доступных средств.

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Разнотонный одноцветный маникюр

Покрытие ногтей лаком одного цвета, но разных тонов, – тренд маникюра, который популярен уже много сезонов подряд. Выбрав оттенок и дополнив его еще несколькими, на тон светлее или темнее, вы получите модный вариант маникюра. Это может быть как матовое покрытие, так и глянцевое, главное – выдержать цветовую гамму.

Накладные ногти

Времена, когда накладные ногти считались признаком дурного вкуса, к счастью, канули в Лету, и сейчас такой вариант маникюра очень выручает тех, кому нужно срочно собраться в офис или на деловую встречу, а времени на посещение салона катастрофически не хватает. Главное – подобрать ногти по форме собственных, а также проследить за тем, чтобы они плотно прилегали к ногтевой пластине и не были толще, чем нужно, поскольку тогда маникюр будет выглядеть дешево и аляповато.

Наклейки

Разнообразные наклейки позволять быстро придать новизны однотонному маникюру, сделав его более интересным и актуальным. Чтобы наклейки держались дольше, можно покрыть их слоем-двумя прозрачного лака.

Готовые аппликации для ногтей

Специальные аппликации на ногти, которые покрывают их полностью, – одна из самых востребованных новинок в магазинах косметики. Прежде, чем наклеить их на ногти, необходимо удалить старый лак, очистить ноготь, а после наклеивания аппликации подпилить его или подрезать наклейку, чтобы их длина была идентичной. Как и в случае с маленькими наклейками, аппликации также можно покрыть прозрачным лаком для большей практичности.

Покрытие с леопардовым эффектом

Для тех, кто не хочет возиться с наклейками, аппликациями или накладными ногтями, хорошим вариантом дизайна ногтей станет использование лака с эффектом животного принта. Он наносится на основу любого другого оттенка. Если это темный принт, то в качестве базового идеально подойдет база нейтральных цветов, если темная основа – наоборот.

Напомним, какой самый популярный цвет маникюра в ноябре, а также какие идеи маникюра использовать для коротких ногтей.