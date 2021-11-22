Дженніфер Лопес показала альтернативу "тигровому" манікюру для зустрічі Нового року

Цей колір є одним із найбажаніших для зустрічі року Блакитного водяного тигра.

52-річна співачка й актриса латиноамериканського походження Дженніфер Лопес подала ідею манікюру для зустрічі Нового року, опублікувавши фото з гримерки церемонії Rock And Roll Hall of Fame Induction на сторінці в соцмережі.

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Артистка поділилася селфі, на якому позує в білому махровому халаті, демонструючи макіяж перед виступом, а також ідеальний манікюр яскраво-синього кольору, що переливається, у дзеркалі. На довгих нігтях артистки він має дуже вражаючий вигляд.

[ + – ] Дженніфер Лопес і її розкішний манікюр Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Під час виступу Дженніфер ходила по сцені в шкіряному ліфчику зі стразами, штанах і синій накидці, що нагадує великий халат, яка ідеально поєднувалася з кольором її манікюру.

Враховуючи, що наступний рік пройде під патронатом Блакитного водяного тигра, сині та блакитні кольори манікюру будуть дуже доречними в новорічному образі. І якщо ви не бажаєте малювати на нігтях чорно-блакитні або чорно-помаранчеві смужки та фрагменти морди тигра, синій або блакитний манікюр буде дуже доречним.

Майстри манікюру пропонують різноманітні варіації покриття, починаючи від матових і глянцевих текстур та закінчуючи малюнками й елементами декору в цих же тонах. Кольори, що переливаються, синє втирання, ефект "котячого ока" додадуть манікюру розкоші, зробивши його по-справжньому святковим. Із малюнком, декором, блискітками або однотонний він матиме виграшний вигляд на будь-якій довжині нігтів.

Раніше ми ділилися ідеями "тигрового" манікюру, пропонуючи найрізноманітніші його варіанти, а також писали про те, що ще одна знаменитість, племінниця принцеси Діани, леді Кітті Спенсер показала найблагородніший відтінок манікюру цього сезону.