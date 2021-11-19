Модні тренди осінь-зима 21/22. Топ-3 ідей "тигрового" манікюру

Напередодні Нового року майстри нігтьової естетики пропонують безліч варіантів стильного манікюру, щоб задобрити Тигра, заступника наступного року.

2022-й – за східним календарем рік Блакитного водяного тигра, а це означає, що до його зустрічі потрібно підготуватися, ретельно продумавши все, починаючи з одягу та закінчуючи манікюром. Фокус зібрав на просторах мережі найцікавіші ідеї "хижого" манікюру, які стануть чудовим рішенням при створенні неповторного образу напередодні свят.

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Тигровий манікюр

Манікюр із тигровим принтом – найкраще рішення для зустрічі Нового року. Оскільки саме тигр є покровителем усього 2022-го, його зображення на нігтях обіцяє удачу та везіння. Тигровий принт на нігтях має елегантний вигляд і цілком підходить не тільки для святкової вечірки, а й на кожен день, а різноманіття технік і декору дозволяє вибирати з десятків і сотень ідей найкращі. Стилісти радять не соромитися та зважуватися на найсміливіші кольори й оформлення.

Тигровий манікюр повинен гармоніювати з кольоровою гамою всього ансамблю, який ви маєте намір одягти на зустріч Нового року. Найпопулярнішими будуть відтінки жовтого, коричневого та зеленого. Не варто забувати про золотий і срібний, а також класичні "тигрові" кольори: чорний, білий, помаранчевий і червоний.

Кращою базою для тигрового принту стануть світлі тони, які добре поєднуються з лимонним, помаранчевим, червоним і кольором фламінго.

Найчастіше при створенні тигрового манікюру майстри малюють не лише забарвлення тварини на нігтях, а й її морду. Вона може бути намальована як частково, і повністю. У деяких випадках на нігті наносять тигровий візерунок у комбінації з леопардовим.

Леопардовий манікюр

Сміливий, зухвалий і стильний леопардовий принт залишається головним фаворитом сезону осінь-зима 21/22. Він має ефектний і заворожливий вигляд на нігтях у будь-якій техніці та стилі дизайну.

Леопардові цятки легко намалювати за допомогою тонкого пензлика або використовувати для їх імітації готові заготовки у вигляді наклейок і слайдерів, а також за допомогою стемпінгу (друку на нігтях).

Як базу під леопардовий принт можна брати не тільки нюдові або нейтральні кольори, але й сміливіші варіанти. Наприклад, він має дуже ефектний вигляд на червоному, бордовому, смарагдовому манікюрі, а також неонових відтінках.

Декорувати леопардовий манікюр можна стразами, втиранням, блискітками, павутинкою, фольгою.

Цього сезону основним залишається акцентний дизайн, у якому один-два нігті виділені анімалістичним малюнком, а решта покрита однотонним лаком. Найпопулярніший дизайн леопардового манікюру з комбінованими смугами та тваринним малюнком матової фактури.

Також чудовий вигляд матимуть леопардовий френч, комбінований леопардовий манікюр, дзеркальний манікюр із леопардовим принтом та інші.

Тваринний принт

Крім гостромодного тигрового та леопардового манікюру, не менш популярними залишаються манікюр "під зебру", "зміїний" принт, жирафовий, а також усілякі комбінації. Як і в перших двох випадках, головним при створенні такого манікюру є правильний вибір бази та відповідні кольори. А от щодо технік, то тут фантазія не має обмежень. Це може бути як акцентний манікюр, так і повне покриття в "тваринному" стилі, комбінування різних фактур лаку та використання контрастних кольорів, фольги, стразів, глітеру та багато іншого.

Раніше ми ділилися ідеями дзеркального манікюру, а також показували наймодніші кольори покриття нігтів.