Модні тренди зими 2021-22. Топ-5 ідей дзеркального манікюру на свята

Дзеркальний манікюр – найкраще рішення для свят та вечірок, оскільки додасть своїй господині блиску та неповторності.

Напередодні новорічних та різдвяних свят саме час задуматися про те, який манікюр обрати, щоб виглядати ефектно та неповторно. На думку стилістів Glamadvice, найкращим рішенням цього року стане дзеркальний манікюр.

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Манікюр із дзеркальним ефектом завойовує все більшу популярність завдяки своїй унікальності та незвичайному зовнішньому вигляду. Його давно уподобали такі знаменитості як Ріанна, Джіджі Хадід, Ріта Ора, Ванесса Гадженс, Бейонсе, через що таке покриття вже охрестили голлівудським.

Особливість створення дзеркального манікюру в тому, що він наноситься методом втирання, для якого використовується алюмінієвий порошок, дуже дрібного помелу. Він втирається в покриття лаку, надаючи нігтям металевого або дзеркального ефекту. Найефектніше такий манікюр виглядає на довгих або середньої довжини нігтях мигдалеподібної або гострої форми.

Дзеркальний манікюр сам по собі дуже ефектний, тому не потребує додаткового декору у вигляді страз, блискіток або наклейок. Однак якщо дзеркальне покриття лише на одному або двох нігтях, то допускається декор, малюнки та використання різних фактур та відтінків лаку на інших нігтях.

Металік

Варіант дзеркального манікюру в кольорі металік особливо популярний у зірок, які буквально сяють на червоних доріжках. Він найкраще виглядає в золотому та срібному кольорі на гострих та мигдалеподібних нігтях.

Перлинні нігтики

Манікюр з перлинним втиранням білих і нюдових відтінків ідеально підійде для наречених, проте і для менш урочистих, але все ж таки заходів він стане відмінним вибором. Такий варіант манікюру виходить ніжним та витонченим, а його блиск ненав'язливий та м'який.

Голограма

Дзеркальний манікюр із голографічним ефектом цього сезону дуже популярний, особливо серед молоді. Такий манікюр, що нагадує райдужну палітру, ефектно виглядає у світлі софітів і блиску диско-куль. Для більш цікавого ефекту голографічний манікюр можна зробити, комбінуючи світліші відтінки з темнішими, а яскраві – з більш спокійними та приглушеними.

Манікюр з ефектом "жук"

Отримати шикарний зелений блиск із незвичайними золотими переливами на нігтях допоможе втирання "травневий жук". Через свою оригінальність такий манікюр передбачає заздалегідь продуманий загальний образ та ансамбль, щоб виглядати доречно.

Мікс кольорів

Попри те, що дзеркальний манікюр чудово виглядає в одному кольорі, можна використовувати лак та втирання різних тонів, а також різних кольорів, створюючи контраст: чорний та золотий, рожевий та срібний тощо. Також часто майстри при створенні дзеркального манікюру один із нігтів покривають глітером.

Не варто забувати, що дзеркальний манікюр, особливо якщо однотонний і надто блискучий, це святковий варіант, який не дуже доречний для повсякденного носіння. Якщо ж "задзеркалили" один-два пальці, то з таким манікюром можна сміливо з'являтися й у будні.

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