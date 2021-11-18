Модные тренды зимы 2021-22. Топ-5 идей зеркального маникюра на праздники

Зеркальный маникюр – лучшее решение для праздников и вечеринок, поскольку добавит своей хозяйке блеска и неповторимости.

В преддверии новогодних и рождественских праздников самое время задуматься о том, какой маникюр выбрать, чтобы выглядеть эффектно и неповторимо. По мнению стилистов Glamadvice, лучшим решением в этом году станет зеркальный маникюр.

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Маникюр с зеркальным эффектом завоевывает все большую популярность благодаря своей уникальности и необычному внешнему виду. Его давно облюбовали такие знаменитости как Рианна, Джиджи Хадид, Рита Ора, Ванесса Хадженс, Бейонсе, из-за чего такое покрытие уже окрестили голливудским.

Особенность создания зеркального маникюра в том, что он наносится методом втирки, для которой используется порошок алюминия, очень мелкого помола. Он втирается в покрытие лака, придавая ногтям металлический или зеркальный эффект. Эффектнее всего такой маникюр смотрится на длинных или средней длины ногтях миндалевидной или острой формы.

Зеркальный маникюр сам по себе очень эффектен, поэтому не нуждается в дополнительном декоре в виде страз, блесток или наклеек. Однако если зеркальное покрытие только на одном или двух ногтях, то допускается декор, рисунки и использование разных фактур и оттенков лака на других ногтях.

Металлик

Вариант зеркального маникюра в цвете металлик особенно популярен у звезд, которые буквально сверкают на красных дорожках. Он лучше всего смотрится в золотом и серебряном цвете на острых и миндалевидных ногтях.

Жемчужные ноготки

Маникюр с жемчужной втиркой белых и нюдовых оттенков идеально подойдет для невест, однако и для менее торжественных, но все же мероприятий он станет отличным выбором. Такой вариант маникюра получается нежным и изящным, а его блеск ненавязчивый и мягкий.

Голограмма

Зеркальный маникюр с голографическим эффектом в этом сезоне очень популярен, особенно среди молодежи. Напоминающий радужную палитру, такой маникюр эффектно смотрится в свете софитов и блеске диско-шаров. Для более интересного эффекта голографический маникюр можно сделать, комбинируя более светлые оттенки с более темными, а яркие – с более спокойными и приглушенными.

Маникюр с эффектом "жук"

Получить шикарный зеленый блеск с необычными золотыми переливами на ногтях поможет втирка "майскй жук". Из-за своей оригинальности такой маникюр предполагает заранее продуманный общий образ и ансамбль, чтобы смотреться уместно.

Микс цветов

Несмотря на то, что зеркальный маникюр отлично смотрится в одном цвете, можно использовать лак и втирку разных тонов, а также разных цветов, создавая контраст: черный и золотой, розовый и серебряный и тому подобное. Также часто мастера при создании зеркального маникюра один из ногтей покрывают глиттером.

Не стоит забывать, что зеркальный маникюр, особенно если однотонный и слишком блестящий, это праздничный вариант, который не очень уместен для повседневной носки. Если же "зазеркалили" один-два пальца, то с таким маникюром можно смело появляться и в будние дни.

Напомним, Китти Спенсер показала самый актуальный маникюр ноября.