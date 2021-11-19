Модные тренды осень-зима 21/22. Топ-3 идей "тигрового" маникюра

В преддверии Нового года мастера ногтевой эстетики предлагают множество вариантов стильного маникюра, чтобы задобрить Тигра, покровителя следующего года.

2022-й – по восточному календарю год Голубого водяного тигра, а это значит, что к его встрече нужно подготовиться, тщательно продумав все, начиная с одежды и заканчивая маникюром. Фокус собрал на просторах Сети самые интересные идеи "хищного" маникюра, которые станут отличным решением при создании неповторимого образа в преддверии праздников.

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Тигровый маникюр

Маникюр с тигровым принтом – лучшее решение для встречи Нового года. Поскольку именно тигр является покровителем всего 2022-го, его изображение на ногтях сулит удачу и везение. Тигровый принт на ногтях смотрится элегантно и вполне подходит не только для праздничной вечеринки, но и на каждый день, а многообразие техник и декора позволяют выбирать из десятков и сотен идей лучшие. Стилисты советуют не скромничать и решаться на самые смелые цвета и оформление.

Тигровый маникюр должен гармонировать с цветовой гаммой всего ансамбля, который вы собираетесь надеть на встречу Нового года. Самыми популярными будут оттенки желтого, коричневого и зеленого. Не стоит забывать о золотом и серебряном, а также классических "тигровых" цветах: черном, белом, оранжевом и красном.

Лучшей базой для тигрового принта станут светлые тона, которые хорошо сочетаются с с лимонным, оранжевым, алым и цветом фламинго.

Зачастую при создании тигрового маникюра мастера рисуют не только расцветку животного на ногтях, но и его морду. Она может быть нарисована как частично, так и полностью. В некоторых случаях на ногти наносят тигровый узор в комбинации с леопардовым.

Леопардовый маникюр

Смелый, дерзкий и стильный леопардовый принт остается главным фаворитом сезона осень-зима 21/22. Он эффектно и завораживающе смотрится на ногтях в любой технике и стиле дизайна.

Леопардовые пятнышки легко нарисовать с помощью тонкой кисточки или использовать для их имитации готовые заготовки в виде наклеек и слайдеров, а также с помощью стемпинга (печати на ногтях).

В качестве базы под леопардовый принт можно брать не только нюдовые или нейтральные цвета, но и более смелые варианты. Например, он очень эффектно смотрится на красном, бордовом, изумрудном маникюре, а также на неоновых оттенках.

Декорировать леопардовый маникюр можно стразами, втирками, блестками, паутинкой, фольгой.

В этом сезоне основным остается акцентный дизайн, в котором один-два ногтя выделены анималистическим рисунком, а остальные покрыты однотонным лаком. Наиболее популярен дизайн леопардового маникюра с комбинированными полосами и животным рисунком матовой фактуры.

Также отлично будут смотреться леопардовый френч, комбинированный леопардовый маникюр, зеркальный маникюр с леопардовым принтом и другие.

Животный принт

Кроме остромодных тигрового и леопардового маникюра, не менее популярными остаются маникюр "под зебру", "змеиный" принт, жирафовый, а также всевозможные комбинации. Как и в первых двух случаях, главным при создании такого маникюра является правильный выбор базы и соответствующие цвета. А вот что касается техник, то тут фантазия не имеет ограничений. Это может быть как акцентный маникюр, так и полное покрытие в "животном" стиле, комбинирование разных фактур лака и использование контрастных цветов, фольги, стразов, глиттера и многое другое.

Ранее мы делились идеями зеркального маникюра, а также показывали самые модные цвета покрытия ногтей.