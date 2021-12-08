Модные тренды зимы 21/22. Топ-3 пуховика, на которые стоит обратить внимание

Дизайнеры предлагают огромное множество пуховиков, и даже те, кто не очень любит эту вещь, не устоят перед разнообразием вариантов.

С наступлением холодов пуховики заполоняют улицы городов, причем все они – разных цветов, фасонов и размеров. Однако есть немало тех, кто до последнего оттягивает момент, чтобы надеть его, считая устаревшим, немодным или неудобным. Однако в этом сезоне дизайнеры решили доказать, что этот предмет одежды по-прежнему является одним из самых универсальных, востребованных и может стать настоящей изюминкой гардероба. Фокус выбрал три пуховика, каждый из которых будет более чем актуальным этой зимой

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Яркий цвет

Забудьте о серых, черных, болотных расцветках и обратите внимание на яркие цвета: синий, зеленый, желтый, голубой. Независимо от длины и фасона такие пуховики отлично согреют в холодную погоду, а при отсутствии солнца добавят ярких красок хмурому дню.

Особенно актуальным в этом сезоне будет зеленый цвет и все его оттенки, начиная от салатового и заканчивая ярко-зеленым и мятным. Еще один цвет, на который стоит обратить внимание, – красный. Не менее модным будет и насыщенный коралловый цвет.

Еще один вариант яркого пуховика – принт. Красочные рисунки разнообразят общий ансамбль и поднимут настроение.

Пуховик-жакет

Тем, кто устал от длинных и громоздких пуховиков, в которых неудобно пробираться по сугробам, спускаться в метро да и просто свободно двигаться, стилисты предлагают обратить внимание на пуховики-жакеты. Даже такой гигант модной индустрии как Prada предлагает клиенткам этот вариант пуховика.

Палитра цветов пуховика-жакета разнообразна, как и материал, поэтому с выбором моделей проблем точно не будет.

[ + – ] Пуховик-жакет

Классический пуховик

Классический пуховик длиной чуть ниже талии – самая универсальная вещь для прохладной погоды, которую только можно себе представить. Он одинаково подходит как для ношения с теплым спортивным костюмом, так и под классические брюки, длинное платье или юбку. Дизайнеры предлагают обратить внимание на универсальные и сдержанные модели, которые скорее служат для дополнения повседневного образа, нежели для акцента, как это происходит в случае с яркими пуховиками.

Оттенки тоже стоит подбирать классические: черный, коричневый, бежевый, белый, индиго, поскольку они дают большой простор для комбинации с другими вещами в зимнем ансамбле.

Напомним, какие пуховики будут очень немодными в этом сезоне, а также как выбрать пальто из эко-меха, чтобы выглядеть модно всю зиму.