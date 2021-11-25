Модные тренды зимы 21/22. Топ-6 пальто из эко-меха

Меховое пальто популярно уже несколько сезонов подряд и этой зимой не собирается сдавать свои позиции.

В преддверии зимы самое время еще раз заглянуть в шкаф и определиться с верхней одеждой на ближайшие несколько месяцев, которая будет не только согревать, но и станет завершающим элементом сезонного гардероба.

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Тем, кто устал от пуховиков и хочет выглядеть эффектно, самое время присмотреться к меховым пальто, которые актуальны уже не первый сезон и успели полюбиться модницам по всему миру.

Многие спросят: а какая разница между шубой и меховым пальто. Ответим: она есть.

Во-первых , меховые пальто более демократичны по цене, чем натуральные шубы.

, меховые пальто более демократичны по цене, чем натуральные шубы. Во вторых , в плане дизайна пальто дадут фору шубам, поскольку если последние все же имеют определенные ограничения и требования про создании, то в случае с меховыми пальто фантазия не ограничена. Они могут быть длинными и короткими, однотонными и комбинированными, яркими и приглушенными.

, в плане дизайна пальто дадут фору шубам, поскольку если последние все же имеют определенные ограничения и требования про создании, то в случае с меховыми пальто фантазия не ограничена. Они могут быть длинными и короткими, однотонными и комбинированными, яркими и приглушенными. В третьих, меховое пальто значительно легче, поскольку чаще всего это изделия из искусственного меха. Правда, в сильные морозы такое пальто проигрывает натуральной шубе.

Укороченные меховые пальто

Укороченный вариант пальто из искусственного меха – очень удобная и универсальная модель для повседневной носки. Лаконичный крой, минимум деталей, нейтральный базовый цвет – главные составляющие этого предмета гардероба. Его можно сочетать как с джинсами, свитером с высоким воротником и грубыми ботинками, так и с элегантным костюмом, платьем и сапогами на каблуке или без оного.

В качестве аксессуара к нему можно взять однотонный длинный шарф и шапку крупной вязки.

Меховое пальто с поясом

Длинное, с отложным воротником пальто из искусственного меха станет равноценной заменой обычной шубе. В отличие от последней, оно смотрится более современно и молодежно, хорошо сочетаясь как с деловыми нарядами, так и со спортивными костюмами, худи и джоггерами, а также ботинками на грубой подошве.

Пояс, который идет к пальто, сделает акцент на фигуре. Его, при желании, можно заменить кожаным ремнем.

Под такое пальто стилисты советуют выбирать фетровую шляпу, берет из кожи, вязаную шапку, теплый шарф с модной в этом сезоне бахромой.

Длинное меховое пальто

Такой вариант мехового пальто подойдет тем, кто любит тепло и комфорт, но не желает жертвовать стилем. Длинное меховое пальто с объемным воротником прямого кроя поможет выглядеть эффектно. Оно хорошо сочетается с любой одеждой, будь то широкие теплые юбки, летящие платья, спортивная одежда или деловые брючные костюмы. То же касается и обуви: под него модно обувать как остроносые элегантные сапоги, так и грубую обувь на платформе или кроссовки.

В качестве головного убора можно взять шапку бини, панаму, а завершит образ объемный большой шарф или палантин.

Белое меховое пальто

Несмотря на то, что белый цвет многие выбирают с осторожностью из-за его капризности, белое меховое пальто станет настоящей изюминкой гардероба. Это вещь которая подойдет приверженцам минимализма, классики и повседневного шика. Оно выигрышно будет смотреться с любым нарядом, как однотонным, так и контрастным, а также придаст образу свежести.

Для полноты картины стоит выбрать кожаную или бархатную панаму или берет, фактурную сумку и обувь акцентного цвета.

Двустороннее кожаное пальто с меховой отделкой

Такое пальто станет прекрасной альтернативой не только шубе, но и дубленке. Оно впишется в любой стиль одежды. Так, для создания делового образа пальто модно вывернуть кожаной стороной наружу. А вот для более повседневного аутфита больше подойдет меховая сторона.

Что касается аксессуаров, то такой образ хорошо дополнят вязаные шапки и шарфы, меховые панами или трикотажные капоры.

Меховое пальто-оверсайз

Меховые пальто не остались в стороне от повальной моды на оверсайз. Оно – идеальный вариант для создания уютных и теплых зимних образов. Его можно надеть на объемный свитер или на трикотажный костюм при создании расслабленного уличного образа. Не менее эффектно оно будет смотреться поверх вечернего платья. такие пальто могут быть самых неожиданных расцветок, начиная от базовых и заканчивая розовыми и зелеными.

К этому пальто лучше подбирать головные уборы объемной вязки.

Напомним, какие дубленки будут популярны этой зимой и на какие пуховики стоит обратить внимание.