Модні тренди зими 21/22. Топ-6 пальто з екохутра

Хутряне пальто популярне вже кілька сезонів поспіль і цієї зими не збирається здавати свої позиції.

Напередодні зими час ще раз заглянути в шафу і визначитися з верхнім одягом на найближчі кілька місяців, який не тільки зігріватиме, а й стане завершальним елементом сезонного гардеробу.

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Тим, хто втомився від пуховиків і хоче мати ефектний вигляд, саме час придивитися до хутряних пальт, які актуальні вже не перший сезон і які встигли полюбити модниці по всьому світу.

Багато хто запитає: а яка різниця між шубою та хутряним пальто. Відповімо: вона є.

По-перше , хутряні пальта демократичніші за ціною, ніж натуральні шуби.

, хутряні пальта демократичніші за ціною, ніж натуральні шуби. По-друге , у плані дизайну пальто дадуть фору шубам, оскільки якщо останні все ж таки мають певні обмеження та вимоги до створення, то у випадку з хутряними пальтами фантазія не обмежена. Вони можуть бути довгими та короткими, однотонними та комбінованими, яскравими та приглушеними.

, у плані дизайну пальто дадуть фору шубам, оскільки якщо останні все ж таки мають певні обмеження та вимоги до створення, то у випадку з хутряними пальтами фантазія не обмежена. Вони можуть бути довгими та короткими, однотонними та комбінованими, яскравими та приглушеними. По-третє, хутряне пальто значно легше, оскільки найчастіше це вироби зі штучного хутра. Щоправда, у сильні морози таке пальто програє натуральній шубі.

Укорочені хутряні пальта

Укорочений варіант пальта зі штучного хутра – дуже зручна й універсальна модель для повсякденного носіння. Лаконічний крій, мінімум деталей, нейтральний базовий колір – головні складові цього предмету гардеробу. Його можна поєднувати як із джинсами, светром із високим коміром і грубими черевиками, так і з елегантним костюмом, сукнею та чоботами на підборах або без нього.

Як аксесуар до нього можна взяти однотонний довгий шарф і шапку великої в'язки.

Хутряне пальто з поясом

Довге, з відкладним коміром пальто зі штучного хутра стане рівноцінною заміною звичайної шубі. На відміну від останньої, воно має сучасніший і молодіжніший вигляд, добре поєднуючись як із діловими вбраннями, так і зі спортивними костюмами, худі та джоггерами, а також черевиками на грубій підошві.

Пояс, що йде до пальта, зробить акцент на фігурі. Його, за бажання, можна замінити шкіряним ременем.

Під таке пальто стилісти радять вибирати фетровий капелюх, берет зі шкіри, в'язану шапку, теплий шарф із модною цього сезону бахромою.

Довге хутряне пальто

Такий варіант хутряного пальта підійде тим, хто любить тепло та комфорт, але не бажає жертвувати стиль. Довге хутряне пальто з об'ємним коміром прямого крою допоможе мати ефектний вигляд. Воно гарно поєднується з будь-яким одягом, будь-то широкі теплі спідниці, сукні, спортивний одяг або ділові брючні костюми. Те саме стосується й взуття: під нього модно взувати як гостроносі елегантні чоботи, так і грубе взуття на платформі або кросівки.

Як головний убір можна взяти шапку біні, панаму, а завершить образ великий об'ємний шарф або палантин.

Біле хутряне пальто

Незважаючи на те, що білий колір багато хто обирає з обережністю через його примхливість, біле хутряне пальто стане справжньою родзинкою гардеробу. Це річ, яка пасивутиме прихильникам мінімалізму, класики та повсякденного шику. Воно матиме виграшний вигляд із будь-яким вбранням, як однотонним, так і контрастним, а також додасть образу свіжості.

Для повноти картини варто вибрати шкіряну чи оксамитову панаму чи берет, фактурну сумку та взуття акцентного кольору.

Двостороннє шкіряне пальто з хутряним оздобленням

Таке пальто стане чудовою альтернативою не тільки шубі, а й дублянці. Воно впишеться в будь-який стиль одягу. Так, для створення ділового образу пальто модно вивернути шкіряною стороною назовні. А ось для повсякденного аутфіту більше підійде хутряна сторона.

Що стосується аксесуарів, то такий образ добре доповнять в'язані шапки та шарфи, хутряні панами або трикотажні капори.

Хутряне пальто-оверсайз

Хутряні пальта не залишилися осторонь повальної моди на оверсайз. Воно – ідеальний варіант для створення затишних і теплих зимових образів. Його можна надіти на об'ємний светр або трикотажний костюм при створенні розслабленого вуличного образу. Не менш ефектний вигляд воно матиме поверх вечірньої сукні. Такі пальта можуть бути найнесподіваніших кольорів, починаючи від базових і закінчуючи рожевими та зеленими.

До цього пальта краще підбирати головні убори об'ємної в'язки.

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