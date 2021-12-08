Модні тренди зими 21/22. Топ-3 пуховики, на які варто звернути увагу

Дизайнери пропонують безліч пуховиків, і навіть ті, хто не дуже любить цю річ, не встоять перед різноманітністю варіантів.

З настанням холодів пуховики заполоняють вулиці міст, причому всі вони — різних кольорів, фасонів і розмірів. Однак є чимало тих, хто до останнього відтягує момент, щоб одягнути його, вважаючи застарілим, немодним і незручним. Однак цього сезону дизайнери вирішили довести, що цей предмет одягу, як і раніше, є одним із найуніверсальніших, затребуваних і може стати справжньою родзинкою гардеробу. Фокус обрав три пуховики, кожен з яких буде більш ніж актуальним цієї зими

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Яскравий колір

Забудьте про сірий, чорний, болотяний колір і зверніть увагу на яскраві кольори: синій, зелений, жовтий, блакитний. Незалежно від довжини та фасону такі пуховики чудово зігріють у холодну погоду, а за відсутності сонця додадуть яскравих фарб похмурому дню.

Особливо актуальним цього сезону буде зелений колір і всі його відтінки, починаючи від салатового і закінчуючи яскраво-зеленим і м'ятним. Ще один колір, на який варто звернути увагу — червоний. Не менш модним буде насичений кораловий колір.

Ще один варіант яскравого пуховика — принт. Барвисті малюнки урізноманітнять загальний ансамбль і піднімуть настрій.

Пуховик-жакет

Тим, хто втомився від довгих і громіздких пуховиків, у яких незручно пробиратися через кучугури, спускатися в метро та й просто вільно рухатися, стилісти пропонують звернути увагу на пуховики-жакети. Навіть такий гігант модної індустрії, як Prada, пропонує клієнткам цей варіант пуховика.

Палітра кольорів пуховика-жакета різноманітна, як і матеріал, тому з вибором моделей проблем точно не буде.

[ + – ] Пуховик-жакет

Класичний пуховик

Класичний пуховик довжиною трохи нижче талії — найуніверсальніша річ для прохолодної погоди, яку тільки можна собі уявити. Він однаково підходить як для носіння з теплим спортивним костюмом, так і під класичні штани, довгу сукню чи спідницю. Дизайнери пропонують звернути увагу на універсальні та стримані моделі, які скоріше слугують для доповнення повсякденного образу, ніж для акценту, як це відбувається у разі яскравих пуховиків.

Відтінки теж варто підбирати класичні: чорний, коричневий, бежевий, білий, індиго, оскільки вони дають великий простір комбінації з іншими речами в зимовому ансамблі.

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