Дженніфер Лопес вирушила за покупками у светрі вартістю $3400
Дороге вбрання співачка доповнила не менш дорогими аксесуарами.
52-річна американська актриса і співачка навіть під час походу магазинами намагається тримати марку світової знаменитості, тому й одягається належним чином: дуже дорого, але при цьому не кричуще. Черговий приклад – поява зірки на шопінгу в Лос-Анджелесі разом із 13-річною донькою Еммою, пише Daily Mail.
На вулиці Джей Ло з'явилася в блакитних рваних джинсах, білих кросівках та розкішному джемпері оверсайз із мохера від Brunello Cucinelli коричнево-бежевого кольору із сріблястими паєтками вартістю приблизно $3400.
Обличчя Лопес сховала під маскою, а образ доповнювали сонцезахисні окуляри та діамантові сережки.
Мати і дочка завітали до магазинів Christian Dior та Valentino на Родео Драйв у Беверлі-Хіллз. Співачка придивлялася до модних суконь із останніх колекцій, а роззяви дивилися на неї крізь скло магазину.
За інформацією журналістів, у магазинах зірка провела не менше трьох годин, обираючи не лише вбрання, а й подарунки рідним та близьким на Різдво.
Дженніфер не вперше з'являється на шопінгу з дочкою. Нещодавно вона з Еммою були помічені в тому ж районі. Тоді співачка хизувалась у розкішному сірому пальті, яке поєднувала з в'язаним укороченим светром та джинсами.
Поки Джей Ло запасається подарунками, її коханий Бен Аффлек розкритикувався після слів про те, що якби він залишився з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, то й далі б пив. Користувачі вважають, що звинувачувати маму своїх дітей у власній слабкості – негідний вчинок для чоловіка.