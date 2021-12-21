Дженніфер Лопес вирушила за покупками у светрі вартістю $3400

Дороге вбрання співачка доповнила не менш дорогими аксесуарами.

52-річна американська актриса і співачка навіть під час походу магазинами намагається тримати марку світової знаменитості, тому й одягається належним чином: дуже дорого, але при цьому не кричуще. Черговий приклад – поява зірки на шопінгу в Лос-Анджелесі разом із 13-річною донькою Еммою, пише Daily Mail.

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На вулиці Джей Ло з'явилася в блакитних рваних джинсах, білих кросівках та розкішному джемпері оверсайз із мохера від Brunello Cucinelli коричнево-бежевого кольору із сріблястими паєтками вартістю приблизно $3400.

[ + – ] Дженніфер Лопес вийшла за покупками при повному параді Фото: Dailymail.co.uk

Обличчя Лопес сховала під маскою, а образ доповнювали сонцезахисні окуляри та діамантові сережки.

Мати і дочка завітали до магазинів Christian Dior та Valentino на Родео Драйв у Беверлі-Хіллз. Співачка придивлялася до модних суконь із останніх колекцій, а роззяви дивилися на неї крізь скло магазину.

[ + – ] Роззяви, що зібралися біля вітрини магазину, знімали Лопес на камери. Фото: tmz

За інформацією журналістів, у магазинах зірка провела не менше трьох годин, обираючи не лише вбрання, а й подарунки рідним та близьким на Різдво.

[ + – ] У люксових магазинах Лопес провела три години

Дженніфер не вперше з'являється на шопінгу з дочкою. Нещодавно вона з Еммою були помічені в тому ж районі. Тоді співачка хизувалась у розкішному сірому пальті, яке поєднувала з в'язаним укороченим светром та джинсами.

Поки Джей Ло запасається подарунками, її коханий Бен Аффлек розкритикувався після слів про те, що якби він залишився з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, то й далі б пив. Користувачі вважають, що звинувачувати маму своїх дітей у власній слабкості – негідний вчинок для чоловіка.