"Я б, напевно, все ще пив", — Бен Аффлек розповів, чому не повернеться до колишньої дружини

Слухачі слова актора сприйняли як звинувачення на адресу Дженніфер Гарнер, що він пив через неї. У мережі відразу ж розкритикували Бена Аффлека за такі роздуми.

Оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек нарвався на критику після того, як заявив, що він би, мабуть, і далі продовжував пити, якби залишився разом із колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей. Це зізнання пролунало на шоу Говарда Стерна.

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За словами актора, їхній шлюб був нещасливим. Щоб заглушити це відчуття, він намагався знайти втіху в спиртному.

"Я почав пити частково тому, що опинився в пастці. Я подумав: "Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що мені робити?" — ділився відвертостями актор.

Аффлек додав, що вони намагалися вирішити проблему:

"Урешті-решт, ми намагалися, тому що в нас були діти, але ми обоє відчували, що не хочемо, щоб це було моделлю шлюбу, яку бачать наші діти".

У 2018 році пара все ж таки розлучилася через 13 років після весілля, але Дженніфер не кинула спроб вилікувати Бена від алкоголізму. Після чергового рецидиву вона навіть привезла його до рехабу, сподіваючись, що там йому допоможуть.

Через шість років після розлучення Бен не впевнений, що хотів би повернутися до колишньої дружини.

"Ми б, мабуть, задушили одне одного. Я б, мабуть, усе ще пив", – сказав актор.

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Такі зізнання чимало розлютили користувачів, які одразу дорікнули Аффлеку в тому, що він звинувачує у своєму алкоголізмі колишню дружину.

"Ти звинувачуєш свою колишню дружину в пияцтві? Ти був п'яним до того, як одружився з нею!", "@BenAffleck звучить так, ніби ви звинувачуєте свою колишню дружину в тому, що ви п'єте! Відморозок!", "Ти чортова голова. Навіть якщо це стосується нещастя у вашому шлюбі, навіщо вам публічно втоптувати колишню в бруд і, мабуть, звинувачувати цю ситуацію у своєму саморуйнівному виборі", "Як він міг все ще почуватися у пастці після розлучення, якщо Дженніфер Гарнер відвезла його в реабілітаційний центр? @BenAffleck нижче ставкової нечисті. Справжнє жалюгідне людське виправдання", — пишуть у коментарях.

Один користувач Twitter зайшов так далеко, що назвав актора "дупою без класу" і висловив надію, що троє його дітей перестануть розмовляти з ним назавжди, тому що він дійсно недостатньо хороший для них.

Бен і Дженніфер офіційно розлучилися у червні 2015 року, лише через день після їх 10-річного ювілею, а остаточно розлучилися у 2018-му. За час шлюбу у колишньої пари народилися доньки Вайолет, Серафіна та син Самуїл, яким зараз 15, 12 та 9 років відповідно.

У ранніх інтерв'ю Бен зізнавався, що саме алкоголізм зруйнував його шлюб, а також розповів про те, що ця згубна звичка спадкова. У його сім'ї багато хто пив і позбавлявся через це життя. Аффлек згадував, що його батько не тверезів перші 19 років життя сина, а брат Кейсі відкрито говорив, що він алкоголік.

Зараз Аффлек зустрічається з колишньою нареченою Дженніфер Лопес, від якої втік напередодні весілля у 2004 році. Тепер він має намір не втратити другий шанс і навіть заявив, що головне – стати добрим чоловіком.