"Я бы, наверное, все еще пил", – Бен Аффлек рассказал, почему не вернется к бывшей жене

Слушатели слова актера восприняли как обвинение в адрес Дженнифер Гарнер в том, что он пил из-за нее. В Сети сразу же раскритиковали Бена Аффлека за подобные размышления.

Оскароносный голливудский актер Бен Аффлек нарвался на критику после того, как заявил, что он бы, наверное, и дальше продолжал пить, если бы остался вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, родившей ему троих детей. Это признание прозвучало на шоу Говарда Стерна.

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По словам актера, их брак был несчастливым. Чтобы заглушить это ощущение, он пытался найти утешение в спиртном.

"Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я подумал: "Я не могу уйти из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать?" Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что оказалось не решением", – откровенничал актер.

Аффлек добавил, что они пробовали решить проблему:

"В конце концов, мы пытались, потому что у нас были дети, но мы оба чувствовали, что не хотим, чтобы это было моделью брака, которую видят наши дети".

В 2018 году пара все же развелась через 13 лет после свадьбы, но Дженнифер не бросила попыток излечить Бена от алкоголизма. После очередного рецидива она даже привезла его в рехаб, надеясь, что там ему помогут.

Спустя шесть лет после развода Бен не уверен, что хотел бы вернуться к бывшей жене.

"Мы бы, наверное, задушили друг друга. Я бы, наверное, все еще пил", – сказал актер.

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Такие признания немало разозлили пользователей, которые тут же упрекнули Аффлека в том, что он винит в своем алкоголизме бывшую жену.

"Ты обвиняешь свою бывшую жену в пьянстве? Ты был пьяным до того, как женился на ней!", "@BenAffleck звучит так, будто вы обвиняете свою бывшую жену в том, что вы пьете! Отморозок!", "Ты чертова голова. Даже если это касается несчастья в вашем браке, зачем вам публично втаптывать бывшую в грязь и, по-видимому, винить эту ситуацию в своем саморазрушительном выборе", "Как он мог все еще чувствовать себя в ловушке после развода, если Дженнифер Гарнер отвезла его в реабилитационный центр? @BenAffleck ниже прудовой нечисти. Настоящее жалкое человеческое оправдание", – пишут в комментариях.

Один пользователь Twitter зашел так далеко, что назвал актера "задницей без класса" и выразил надежду, что трое его детей перестанут разговаривать с ним навсегда, потому что он действительно недостаточно хорош для них.

Бен и Дженнифер официально расстались в июне 2015 года, всего через день после их 10-летнего юбилея, а окончательно развелись в 2018-м. За время брака у бывшей пары родились дочери Вайолет, Серафина и сын Самуил, которым сейчас 15, 12 и 9 лет соответственно.

В более ранних интервью Бен признавался, что именно алкоголизм разрушил его брак, а также поведал о том, что эта пагубная привычка наследственная. В его семье много кто пил и лишался из-за этого жизни. Аффлек вспоминал, что его отец не трезвел первые 19 лет жизни сына, а брат Кейси открыто говорил, что он алкоголик.

Сейчас Аффлек встречается с бывшей невестой Дженнифер Лопес, от которой сбежал накануне свадьбы в 2004 году. Теперь он намерен не потерять второй шанс и даже заявил, что главное – стать хорошим мужем.