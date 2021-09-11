Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет как пара

Пара посетила премьеру фильма "Последняя дуэль", к которой Бен вместе с Мэттом Деймоном написал сценарий.

Оскароносный голливудский актер Бен Аффлек и американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес, о воссоединении которых СМИ заговорили еще в мае, впервые прошлись по красной дорожке как пара и уже не скрывали своих чувств, сообщает Daily Mail.

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Влюбленные появились на 78-м Венецианском кинофестивале на премьере фильма "Последняя дуэль".

Для выхода на публику Джей Ло надела белое платье от Georges Hobeika с глубоким смелым вырезом, украшенном цепочкой кристаллов Swarovski, а в качестве дополнения к наряду выбрала браслет Cariter. Ювелирный дом, кстати, является в этом году генеральным спонсором кинофестиваля.

[ + – ] Дженнифер Лопес выбрала для выхода в свет платье со смелым декольте от Georges Hobeika

На ногах Джей Ло были серебряные босоножки, а в руках – такого же цвета клатч.

В свою очередь Бен появился в черном костюме, белоснежной рубашке и черном галстуке-бабочке.

Влюбленные обнимались и даже поцеловались, к великой радости папарацци, при этом Дженифер буквально сияла. Последний раз вместе на публике они появлялись в 2003 году, а 2004 пара раскаталась за несколько дней до свадьбы.

[ + – ] Пара обнималась и целовалась на глазах у всех Фото: Getty Images

Теперь же они, похоже, не намерены упускать второй шанс, проводя все свободное время вместе и даже присматривая дом в Лос-Анджелесе.

Средневековый эпос "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта снят по мотивам одноименной книги Эрика Ягера и повествует о реальной истории Жана де Карружа, французского рыцаря 14 века, который вступает в смертельную схватку с бывшим другом Жаком Ле Грисом (Адам Драйвер). Кроме Драйвера, в нем снялись Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Джоди Комер. Персонаж Джоди, Маргарита, оказывается в центре битвы после того, как она и ее муж де Карруж обвиняют Ле Гриса в изнасиловании. По словам Джоди, фильм "бросит вызов предвзятым представлениям зрителей о роли женщин в обществе в тот период".

[ + – ] Трейлер картины "Последняя дуэль"

Отметим, что Дэймон и Аффлек также выступили соавторами сценария к картине.