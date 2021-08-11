Дженнифер Лопес и Бен Аффлек присматриваются к особняку за $85 млн (фото)

Бен и Дженнифер посмотрели несколько домов, стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов, но пока что окончательный выбор не сделали.

Воссоединившиеся после 17 лет разлуки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены и дальше укреплять свои отношения. Сейчас пара подыскивает особняк для покупки в Лос-Анджелесе, пишет TMZ.

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Издание отмечает, что актер и певица были замечены за просмотром двух поместий, которые больше подходят для большой семьи, чем для кого-то одного из них. Среди прочих они осмотрели поместье в Беверли-Хиллз, выставленное на продажу за $85 млн.

[ + – ] В особняке в Беверли-Хиллз 12 спален и 24 ванные комнаты Фото: tmz

Главный дом площадью 3530 квадратных метров имеет 12 спален, 24 ванные комнаты, закрытый спортивный комплекс с баскетбольной площадкой и боксерским рингом, огромный бассейн и многое другое. Также есть "гостевой пентхаус" и дом для дворецкого. Также есть сторожка с 2 спальнями. На территории расположена парковка на 80 мест.

Затем пара пересекла холм и в долине Сан-Фернандо посмотрела на бывшее поместье американского актера Боба Хоупа на озере Толука. В настоящее время дом принадлежит магнату Рону Берклу и стоит $40 млн. Он расположен на двух гектарах и даже имеет поле для гольфа на одну лунку.

[ + – ] Поместье американского актера Боба Хоупа на озере Толука продается за $40 млн Фото: Getty Images

Тот факт, что Бен и Дженнифер смотрят на большие дома, по мнению СМИ, говорит об их планах на совместную жизнь. У Джен есть дом в престижном лос-анджелесском районе Бель-Эйр, который она любит, поэтому единственная причина для переезда – больше места. Бен владеет домом в не менее престижном Пасифик Палисейдс, расположенном между горами Санта-Моники и Тихим океаном.

Напомним, недавно Аффлека заметили у дома бывшей жены Дженнифер Гарнер, куда он пришел к своим детям. Актер, который перед этим вместе с Дженнифер Лопес отдыхал на юге Франции и в Италии, выглядел очень довольным.