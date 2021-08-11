Дженніфер Лопес і Бен Аффлек придивляються до маєтку за $ 85 млн (фото)

Бен і Дженніфер подивилися кілька будинків, вартість яких обчислюється десятками мільйонів доларів, але поки що остаточний вибір не зробили.

Возз'єднані після 17 років розлуки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек мають намір і далі зміцнювати свої стосунки. Зараз пара підшукує маєток для покупки в Лос-Анджелесі, пише TMZ.

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Видання зазначає, що актор і співачка були помічені за переглядом двох маєтків, які більше підходять для великої родини, ніж для когось одного з них. Серед інших вони оглянули маєток у Беверлі-Гіллз, виставлений на продаж за $ 85 млн.

[ + – ] У маєтку в Беверлі-Гіллз 12 спалень і 24 ванні кімнати Фото: tmz

Головний будинок площею 3530 квадратних метрів має 12 спалень, 24 ванних кімнати, закритий спортивний комплекс із баскетбольним майданчиком і боксерським рингом, величезний басейн і багато іншого. Також є "гостьовий пентхаус" і будинок для дворецького. Також є сторожка з 2 спальнями. На території розташована парковка на 80 місць.

Потім пара перетнула пагорб і в долині Сан-Фернандо подивилася на колишній маєток американського актора Боба Гоупа на озері Толука. Зараз будинок належить магнату Рону Берклі та коштує $ 40 млн. Він розташований на двох гектарах і навіть має поле для гольфу на одну лунку.

[ + – ] Маєток американського актора Боба Гоупа на озері Толука продається за $ 40 млн Фото: Getty Images

Той факт, що Бен і Дженніфер дивляться на великі будинки, на думку ЗМІ, говорить про їхні плани на спільне життя. У Джен є будинок у престижному лос-анджелеському районі Бель-Ейр, який вона любить, тому єдина причина для переїзду — більше місця. Бен володіє будинком у не менш престижному Пасифік Палісейдс, розташованому між горами Санта-Моніки і Тихим океаном.

Нагадаємо, нещодавно Аффлека помітили біля будинку колишньої дружини Дженніфер Гарнер, куди він прийшов до своїх дітей. Актор, який перед цим разом із Дженніфер Лопес відпочивав на півдні Франції та в Італії, мав дуже задоволений вигляд.