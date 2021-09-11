Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше вийшли у світ як пара

Пара відвідала прем'єру фільму "Остання дуель", до якої Бен разом з Меттом Деймоном написав сценарій.

Оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек та американська поп-співачка і актриса Дженніфер Лопес, про возз'єднання яких ЗМІ заговорили ще в травні, вперше пройшлися червоною доріжкою як пара і вже не приховували своїх почуттів, повідомляє Daily Mail.

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Закохані з'явилися на 78-му Венеціанському кінофестивалі на прем'єрі фільму "Остання дуель".

Для виходу на публіку Джей Ло вдягла білу сукню від Georges Hobeika з глибоким сміливим вирізом, прикрашену ланцюжком кристалів Swarovski, а в якості доповнення до вбрання вибрала браслет Cariter. Ювелірний дім, до речі, є цього року э генеральним спонсором кінофестивалю.

[ + – ] Дженніфер Лопес вибрала для виходу в світ плаття зі сміливим декольте від Georges Hobeika

На ногах Джей Ло були срібні босоніжки, а в руках — такого ж кольору клатч.

Натомысть Бен з'явився в чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці-метелику.

Закохані обіймалися і навіть поцілувалися, на превелику радість папараці, при цьому Дженіфер буквально сяяла. Останній раз разом на публіці вони з'являлися в 2003 році, а 2004 пара розірвала заручини за кілька днів до весілля.

[ + – ] Пара обіймалася і цілувалася на очах у всіх Фото: Getty Images

Тепер же вони, схоже, не мають наміру упускати другий шанс, проводячи весь вільний час разом і навіть підшукуючи будинок в Лос-Анджелесі.

Середньовічний епос "Остання дуель" режисера Рідлі Скотта знятий за мотивами однойменної книги Еріка Ягера й оповідає реальну історію Жана де Карружа, французького лицаря 14 століття, який вступає в смертельну сутичку з колишнім другом Жаком Ле Грісом (Адам Драйвер). Крім Драйвера, в ньому знялися Метт Деймон, Бен Аффлек і Джоді Комер. Персонаж Джоді, Маргарита,опиняється в центрі битви після того, як вона і її чоловік де Карруж звинувачують Ле Гріса в згвалтуванні. За словами Джоді, фільм "кине виклик упередженим уявленням глядачів про роль жінок у суспільстві того періоду".

[ + – ] Трейлер картини "Остання дуель"

Відзначимо, що Деймон й Аффлек також виступили співавторами сценарію до картини.