Дженнифер Лопес показала два самых стильных образа весны 2022

Широкие джинсы, стильное яркое пальто и элегантная сумка – незаменимые вещи в актуальном гардеробе.

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52-летняя американская актриса и певица поучаствовала в новой фотосессии для бренда Coach, кадрами которой поделилась на своей странице в Facebook.

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На представленных снимках артистка позирует не только с новыми сумочками бренда, но и демонстрирует роскошные образы, которые весьма кстати этой весной и станут настоящей находкой для самых взыскательных модниц.

Так, сначала Дженнифер примерила стильное весеннее пальто в клетку с узором "куриная лапка" и кожаными светло-коричневыми вставками с такими же карманами. Образ дополняли сумка Coach и оригинальные шлепанцы на каблуке в тон аксессуару.

Второй образ состоял из укороченной футболки, демонстрирующей накачанный пресс знаменитости, широких джинсов, которые очень востребованы в этом сезоне, и розовой куртки-косухи оверсайз с очень широкими рукавами. В руках Джей Ло держала голубую сумочку выше упомянутого бренда.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер очень любит джинсовые вещи и умеет их сочетать в своих повседневных луках. Например, во время похода по магазинам она продемонстрировала, чем эффектно дополнить джинсовую длинную юбку.

Напомним, Лопес появилась на публике в свитере стоимостью в несколько тысяч долларов.