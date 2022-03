Дженніфер Лопес здобула найдовгоочікуванішу нагороду у своєму житті (фото, відео)

Багаторічна праця Джей Ло на благо світового шоу-бізнесу відзначена престижною нагородою.

52-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес святкує свій черговий тріумф, отримавши нагороду Icon Award на церемонії iHeartRadio Music Awards, повідомляє The New York Post. Так, артистка стала визнаною іконою світового шоу-бізнесу, який уже просто неможливо уявити без неї.

З цієї нагоди артистка представила грандіозне шоу, виконавши свої найзнаменитіші хіти, причому номер супроводжувався шоу трансперсон, які йшли по сцені в пам'ятних образах Джей Ло за роки її кар'єри. Автором перфомансу став актор і співак Біллі Портер.

"Сьогоднішнє слово — "ікона", — крикнув він на сцені, одягнений у все рожеве.

Першу пісню Лопес виконала в шубі з написом Equality (Рівність), а потім прозвучала композиція On My Way з її останньої картини "Перший зустрічний" (Marry Me).

Премію Icon Award було вручено артистці за її такий внесок у поп-культуру, що її неможливо уявити без неї.

"Артистка настільки культова, що вам потрібно лише почути три літери, щоб дізнатися, хто це: JLO!" — оголосив LL Cool J, вручаючи нагороду Дженніфер.

"Хотіла б я сказати вам, що нагороди — це найважливіше для мене, але це неправда, незважаючи на те, що я люблю блискучі речі. Але я роблю це не тому. Це не найголовніше для мене. Я роблю це для вас, хлопці (маючи на увазі глядачів). Ваші любов, вдячність і доброта – ось що для мене найважливіше!” – сказала Лопес зі сцени.

За її словами, вона не могла уявити такого успіху, "будучи маленькою дівчинкою, яка виросла в Бронксі". Вона подякувала своїм шанувальникам за те, що "ця мрія збулася", і поклялася "ніколи не сприймати це як належне":

"Тому я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви вірили в мене, коли інші люди не вірили, навіть коли я не вірила. Дякую, що навчили мене тому, хто я є насправді".

Серед глядачів у залі був і Бен Аффлек, котрий із гордістю дивився на Дженніфер. Він стояв поряд зі своїм 10-річним сином Семюелем і 14-річною донькою співачки Еммою.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек обрали розкішний маєток за десятки мільйонів доларів для спільного проживання. Раніше співачка зізнавалася, що зараз у її житті – найщасливіший період: вона успішна в коханні, кар'єрі, а її діти здорові.