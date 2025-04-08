"Стіна впала": Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після десятиліть ворожнечі

66-річна американська поп-діва Мадонна і 78-річний британський музикант Елтон Джон закопали сокиру війни і возз'єдналися в ефірі Saturday Night Live, чим невимовно порадували мільйони своїх фанатів.

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Про це повідомляє New York Post.

"Ми нарешті зарили сокиру війни!!!. Протягом десятиліть мені було боляче усвідомлювати, що хтось, ким я так захоплювалася, публічно висловлював свою неприязнь до мене як до артистки. Я цього не розуміла", — оголосила королева поп-музики в пості в Instagram, додавши фото з Джоном за лаштунками "SNL" під мелодію його класичної "Your Song".

На шоу, де Мадонна була присутня зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом, вона вирішила помиритися з музичною легендою.

"Мені сказали, що Елтон Джон буде музичним гостем на SNL, і я вирішила піти. Мені потрібно було піти за лаштунки і зустрітися з ним віч-на-віч. Коли я зустріла його, перше, що він сказав, було "Вибач мене", і стіна між нами впала. Прощення — потужний інструмент. Через кілька хвилин ми обійнялися", — продовжила вона свою розповідь.

Далі артистка повідомила своїм майже 20 млн підписників, що у них намічається співпраця:

"Потім він сказав мені, що написав для мене пісню і хоче співпрацювати. Наче все замкнулося!"

Мадонна та Елтон Джон тепер готують спільний проект Фото: Скриншот

Мадонна також розповіла, як Джон справив на неї великий вплив як на артистку.

"Я пам'ятаю, як навчалася в старшій школі — одного разу вночі я втекла з дому, щоб подивитися виступ Елтона наживо в Детройт. Це був незабутній виступ, який допоміг мені зрозуміти перетворюючу силу музики. Його виступ у старшій школі змінив хід мого життя. Я завжди почувалася аутсайдером, коли зростала, і спостереження за ним на сцені допомогло мені зрозуміти, що нормально відрізнятися від інших — виділятися — йти дорогою, якою не ходили. Насправді, це було необхідно", — йдеться в пулікації.

Чому Елтон Джон і Мадонна посварилися?

Ворожнеча двох суперзірок почалася ще 2002 року, коли Джон розкритикував пісню Мадонни "Die Another Day", назвавши її "найгіршою мелодією Бонда".

Потім, коли Мадонна була номінована на премію Q Awards у категорії "Найкращий живий виступ" 2004 року, Джон знову завдав удару по ній.

"З яких це пір спів під фонограму став живим? Будь-хто, хто співає під фонограму на сцені на публіці, коли ви платите... щоб побачити їх, має бути розстріляний", — заявив Елтон, приймаючи премію Classic Songwriter Award. Він також нібито назвав Мадонну "жалюгідною коровою" після того, як вона відхилила його запрошення виступити на його парубочому вечорі перед весіллям із Девідом Фернішем.

У 2012 році Ферніш навіть потрапив у поле зору Медж після того, як вона обійшла сера Елтона в номінації "Найкраща оригінальна пісня" на "Золотому глобусі".

"Перемога Мадонни в номінації "Найкраща оригінальна пісня" дійсно показує, що ці нагороди не мають нічого спільного із заслугами. Її подячна промова була ганебною у своєму нарцисизмі", — написав Девід у соцмережі.

Мадонна мовчати не стала.

"Елтон, як відомо, злиться на мене, тож я не знаю. Він геніальний, і я його обожнюю, тож він виграє ще одну нагороду. Я не почуваюся погано", — відповіла вона.

Джон також розкритикував американку після того, як вона образила Леді Гагу — хрещену матір його двох синів від Ферніша у своєму хіті 2011 року "Born This Way".

"Я не міг зрозуміти, чому вона була такою недоброзичливою і огидною, замість того, щоб прийняти це як комплімент... особливо коли вона стверджує, що є захисницею жінок", — написав Джон у своїх мемуарах 2019 року "Я".

Зараз же зірки обмінюються люб'язностями, залишивши ворожнечу позаду.

Елтон Джон відзначив заслуги Мадонни щодо її боротьби зі СНІД/ВІЛ

"Спасибі, що прийшла до мене на SNL. І спасибі, що пробачила мене і мій довгий язик. Я не пишаюся тим, що сказав. Особливо, коли я думаю про всю новаторську роботу, яку ти виконала як артистка — прокладаючи шлях для цілого покоління жінок-художників, щоб вони досягли успіху і були вірні собі. Ти також була однією з перших людей, які повстали проти ВІЛ/СНІДу у 80-х, приносячи любов і співчуття багатьом, хто відчайдушно їх потребував. Я вдячний, що ми можемо рухатися вперед. Мене дедалі більше засмучує весь розкол у нашому світі нині. І тебе, і мене щиро прийняли й обійняли спільноти, які перебувають під загрозою по всьому світу. Я сподіваюся, що, об'єднавшись, ми зможемо зробити великі справи для тих, хто справді потребує підтримки. І отримати від цього масу задоволення!!!", — написав Елтон Джон у відповідь до посту Мадонни.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон зізнався, який напис хоче на своєму надгробку.