"Стена рухнула": Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после десятилетий вражды

66-летняя американская поп-дива Мадонна и 78-летний британский музыкант Элтон Джон зарыли топор войны и воссоединились в эфире Saturday Night Live, чем несказанно порадовали миллионы своих фанатов.

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Об этом сообщает New York Post.

"Мы наконец-то зарыли топор войны!!!. На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что кто-то, кем я так восхищалась, публично выражал свою неприязнь ко мне как к артистке. Я этого не понимала", – объявила королева поп-музыки в посте в Instagram, добавив фото с Джоном за кулисами "SNL" под мелодию его классической "Your Song".

На шоу, где Мадонна присутствовала со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом, она решила помириться с музыкальной легендой.

"Мне сказали, что Элтон Джон будет музыкальным гостем на SNL, и я решила пойти. Мне нужно было пойти за кулисы и встретиться с ним лицом к лицу. Когда я встретила его, первое, что он сказал, было "Прости меня", и стена между нами рухнула. Прощение — мощный инструмент. Через несколько минут мы обнялись", – продолжила она свой рассказ.

Далее артистка сообщила своим почти 20 млн подписчиков, что у них намечается сотрудничество:

"Затем он сказал мне, что написал для меня песню и хочет посотрудничать. Как будто все замкнулось!"

Мадонна и Элтон Джон теперь готовят совместный проект Фото: Скриншот

Мадонна также рассказала, как Джон оказал на нее большое влияние как на артистку.

"Я помню, как училась в старшей школе — однажды ночью я сбежала из дома, чтобы посмотреть выступление Элтона вживую в Детройт. Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять преобразующую силу музыки. Его выступление в старшей школе изменило ход моей жизни. Я всегда чувствовала себя аутсайдером, когда росла, и наблюдение за ним на сцене помогло мне понять, что нормально отличаться от других — выделяться — идти по дороге, по которой не ходили. На самом деле, это было необходимо", – говорится в пуликации.

Почему Элтон Джон и Мадонна поссорились?

Вражда двух суперзвезд началась еще в 2002 году, когда Джон раскритиковал песню Мадонны "Die Another Day", назвав ее "худшей мелодией Бонда".

Затем, когда Мадонна была номинирована на премию Q Awards в категории "Лучшее живое выступление" в 2004 году, Джон снова нанес удар по ней.

"С каких это пор пение под фонограмму стало живым? Любой, кто поет под фонограмму на сцене на публике, когда вы платите… чтобы увидеть их, должен быть расстрелян", – заявил Элтон, принимая премию Classic Songwriter Award. Он также якобы назвал Мадонну "жалкой коровой" после того, как она отклонила его приглашение выступить на его мальчишнике перед свадьбой с Дэвидом Фернишем.

В 2012 году Ферниш даже попал в поле зрения Мэдж после того, как она обошла сэра Элтона в номинации "Лучшая оригинальная песня" на "Золотом глобусе".

"Победа Мадонны в номинации "Лучшая оригинальная песня" действительно показывает, что эти награды не имеют ничего общего с заслугами. Ее благодарственная речь была постыдной в своем нарциссизме", – написал Дэвид в соцсети.

Мадонна молчать не стала.

"Элтон, как известно, злится на меня, так что я не знаю. Он гениален, и я его обожаю, так что он выиграет еще одну награду. Я не чувствую себя плохо", – ответила она.

Джон также раскритиковал американку после того, как она оскорбила Леди Гагу — крестную мать его двух сыновей от Ферниша в своем хите 2011 года "Born This Way".

"Я не мог понять, почему она была так нелюбезна и отвратительна, вместо того чтобы принять это как комплимент… особенно когда она утверждает, что является защитницей женщин", — написал Джон в своих мемуарах 2019 года "Я".

Сейчас же звезды обмениваются любезностями, оставив вражду позади.

Элтон Джон отметил заслуги Мадонны по ее борьбе со СПИД/ВИЧ

"Спасибо, что пришла ко мне на SNL. И спасибо, что простила меня и мой длинный язык. Я не горжусь тем, что сказал. Особенно, когда я думаю о всей новаторской работе, которую ты проделали как артистка – прокладывая путь для целого поколения женщин-художников, чтобы они добились успеха и были верны себе. Ты также была одним из первых людей, восставших против ВИЧ/СПИДа в 80-х, принося любовь и сострадание многим, кто отчаянно в них нуждался. Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает весь раскол в нашем мире в настоящее время. И тебя, и меня искренне приняли и обняли сообщества, которые находятся под угрозой по всему миру. Я надеюсь, что, объединившись, мы сможем сделать великие дела для тех, кто действительно нуждается в поддержке. И получить от этого массу удовольствия!!", – написал Элтон Джон в ответ к посту Мадонны.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон признался, какую надпись хочет на своем надгробии.