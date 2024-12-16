Элтон Джон признался, какую надпись хочет на своем надгробии

Артист хочет, чтобы его запомнили как отличного отца для своих сыновей.

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77-летний британский певец и композитор Элтон Джон все чаще рассуждает о том, что жизнь быстротечна, а проблемы со здоровьем только подталкивают его думать о том, что он оставит после себя. На церемонии вручения наград журнала TIME артист признался, что хочет, чтобы его помнили прежде всего за его роль отца, пишет People.

В Элтона есть два сына, 13-летний Закари и 11-летний Элайджа, которых он воспитывает со своим мужем-продюсером Дэвидом Фернишем.

"На моем надгробии я хочу, чтобы было написано: "Он был прекрасным отцом", — сказал он.

Элтон поделился тем же чувством на программе Good Morning America с Робином Робертсом.

"Мое наследие в том, что я был прекрасным мужем и еще лучшим отцом… Музыка, карьера – это фантастика. Это было ошеломляюще, новаторски. Но самое важное для меня в жизни — убедиться, что мои дети счастливы, у них прекрасная жизнь, и что я хорошо к ним отношусь. Это все, что имеет значение", – подчеркнул он.

В биографическом документальном фильме, где запечатлен последний трехлетний тур певца Farewell Yellow Brick Road, Элтон Джон высказывал искреннее сожаление из-за того, что вряд ли доживет до того времени, когда его сыновья женятся.

Сейчас он решил уйти на покой, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Более того, артист недавно практически потерял зрение, что стало еще одной причиной оставить сцену.

В свою очередь его муж Дэвид понимает страхи своего партнера.

"Это меня очень расстроило, потому что в глубине души я думаю, что Элтон будет жить вечно – мы все так думаем – и Элтон такой яркий, что в это легко поверить, но это заставляет вас столкнуться с этой реальностью", – говорит он. В браке с Джоном Ферниш состоит с 2014 года.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон высказался о легализации марихуаны.