Элтон Джон рассказал о своей самой большой мечте и назвал серьезную проблему со здоровьем

Сэр Элтон Джон понимает, что в свои 77 лет с серьезными проблемами со здоровьем имеет невысокие шансы дожить до свадьбы детей, хотя больше всего мечтает увидеть их рядом с невестами у алтаря.

Здоровье 77-летнего британского музыканта Элтона Джона продолжает стремительно ухудшаться. Артист расстроил своего 62-летнего мужа Дэвида Ферниша, заявив, что не будет рядом и не увидит свадьбы своих сыновей, 13-летнего Закари и 11-летнего Элайджи, когда они вырастут, пишет Radio Times. Эти слова прозвучали в новом документальном фильме Disney+ "Элтон Джон: Никогда не поздно".

Сэр Элтон Джон дал съемочной команде возможность наблюдать за его жизнью во время своего последнего трехлетнего тура Farewell Yellow Brick Road.

В одной из сцен легенда музыки показан отдельно от своей семьи во время тура по США. В ней он рассказывает, что покидает сцену, чтобы "посвятить больше времени воспитанию своих детей".

"Я хочу увидеть, как наши дети женятся, но не думаю, что я буду рядом в это время", – произносит певец в какой-то момент. Ранее он уже неоднократно говорил, что самое большое его желание – дожить до свадьбы своих сыновей, а страх – что этого не произойдет.

Его муж Дэвид, который связал себя узами брака с Элтоном в 2014 году, признался:

"Это действительно расстроило меня, потому что в моем сознании я думаю, что Элтон будет жить вечно. Мы все так думаем. Элтон такой яркий, что в это легко поверить, но это заставляет вас столкнуться с этой реальностью".

На презентации мюзикла "Дьявол носит Prada" после выступления перед гостями в лондонском театре Dominion сэр Элтон подтвердил, что у него ухудшилось зрение. Особенно плохо он видит правым глазом. Проблемы со зрением у него начались летом во Франции после перенесенной глазной инфекции, и теперь он не может видеть, читать или смотреть что-либо.

"Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но оно мне понравилось. Моему мужу, который был моей опорой, потому что я не смог прийти на многие предварительные показы… Мне трудно это видеть, но я люблю это слышать, и сегодня вечером это звучало хорошо. Спасибо, что пришли!" – сказал он со сцены.

Помимо текущих проблем со зрением, Элтон столкнулся с множеством других трудностей со здоровьем после того, как ему заменили оба коленных сустава, а также правое бедро после падения, из-за чего он отложил свой прощальный тур в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон в связи с опасным заболеванием сел на особую диету.