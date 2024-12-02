Елтон Джон розповів про свою найбільшу мрію і назвав серйозну проблему зі здоров'ям

Сер Елтон Джон розуміє, що у свої 77 років із серйозними проблемами зі здоров'ям має невисокі шанси дожити до весілля дітей, хоча найбільше мріє побачити їх поруч із нареченими біля вівтаря.

Здоров'я 77-річного британського музиканта Елтона Джона продовжує стрімко погіршуватися. Артист засмутив свого 62-річного чоловіка Девіда Ферніша, заявивши, що не буде поруч і не побачить весілля своїх синів, 13-річного Закарі та 11-річного Елайджі, коли вони виростуть, пише Radio Times. Ці слова прозвучали в новому документальному фільмі Disney+ "Елтон Джон: Ніколи не пізно".

Сер Елтон Джон дав знімальній команді можливість спостерігати за його життям під час свого останнього трирічного туру Farewell Yellow Brick Road.

В одній зі сцен легенда музики показаний окремо від своєї сім'ї під час туру по США. У ній він розповідає, що залишає сцену, щоби "присвятити більше часу вихованню своїх дітей".

"Я хочу побачити, як наші діти одружуються, але не думаю, що я буду поруч у цей час", — вимовляє співак у якийсь момент. Раніше він уже неодноразово говорив, що найбільше його бажання — дожити до весілля своїх синів, а страх — що цього не станеться.

Його чоловік Девід, який пов'язав себе узами шлюбу з Елтоном 2014 року, зізнався:

"Це дійсно засмутило мене, тому що в моїй свідомості я думаю, що Елтон житиме вічно. Ми всі так думаємо. Елтон такий яскравий, що в це легко повірити, але це змушує вас зіткнутися з цією реальністю".

На презентації мюзиклу "Диявол носить Prada" після виступу перед гостями в лондонському театрі Dominion сер Елтон підтвердив, що у нього погіршився зір. Особливо погано він бачить правим оком. Проблеми із зором у нього почалися влітку у Франції після перенесеної очної інфекції, тож тепер він не може бачити, читати або дивитися що-небудь.

"Як деякі з вас, можливо, знають, у мене були проблеми, і тепер я втратив зір. Я не зміг побачити виступ, але він мені сподобався. Моєму чоловікові, який був моєю опорою, тому що я не зміг прийти на багато попередніх показів... Мені важко це бачити, але я люблю це чути, і сьогодні ввечері це звучало добре. Дякую, що прийшли!" — сказав він зі сцени.

Окрім поточних проблем із зором, Елтон зіткнувся з безліччю інших труднощів зі здоров'ям після того, як йому замінили обидва колінних суглоби, а також праве стегно після падіння, через що він відклав свій прощальний тур 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон у зв'язку з небезпечним захворюванням сів на особливу дієту.