77-річний Елтон Джон у зв'язку з небезпечним захворюванням сів на особливу дієту (фото)

Елтон Джон — один із найбільш комерційно успішних виконавців у світі. У своєму житті він переніс кілька операцій, а нещодавно через інфекцію частково втратив зір.

Сер Елтон Джон 12 листопада в подкасті Ruthie's Table 4, який веде Рут Роджерс, власниця The River Cafe в Лондоні, розповів, на які радикальні заходи пішов, щоб поліпшити своє здоров'я.

Співак I'm Still Standing відверто поділився, що змушений контролювати рівень цукру в крові. Легендарний виконавець зізнався, що вже багато років не їв свої улюблені солодощі та повністю виключив зі свого щоденного раціону цукор. "Я можу з'їсти яблуко, можу з'їсти шматочок дині. Якщо ви будете розумні, це не підніме рівень цукру в крові. Але мені так хочеться шоколаду і морозива, а морозиво я їсти не можу", — пояснив п'ятиразовий лауреат премії Греммі.

Співак Елтон Джон Фото: Getty Images

77-річний музикант, у якого на початку 2000-х років діагностували діабет 2 типу, зазначив, що мріє про солодкі десерти: "Якби в мене була їжа для засуджених до смертної кари, в ній не було б нічого, окрім солодощів, тому що зараз я не можу їх їсти. Тому я б їв морозиво, пончики, яблучний пиріг, ревеневу крихту".

Співак Candle In The Wind впродовж багатьох років страждав від різних проблем зі здоров'ям, включно із заміною колінного і тазостегнового суглобів, операцією з видалення раку простати, а зовсім нещодавно у нього погіршився зір на одне око через важку очну інфекцію, з наслідками якої Елтон бореться донині. "Я одужую, але це дуже повільний процес, і мине деякий час, перш ніж зір до ураженого ока повернеться", — поділився артист.

Елтон Джон зі своїм чоловіком Девідом Фернішем і дітьми Фото: Getty Images

Минулого місяця він розповів про своє здоров'я і перенесені операції: "Чесно кажучи, від мене мало що залишилося. У мене немає мигдалин, аденоїдів або апендикса. У мене немає простати. У мене немає правого стегна, лівого коліна або правого коліна. По суті, єдине, що в мене залишилося, — це ліве стегно. Але я все ще тут. Це останній період мого життя. Я не знаю, скільки часу мені залишилося".

Раніше Елтон Джон заявив, що боїться не дожити до одруження своїх дітей. Співак перебуває у шлюбі з продюсером Девідом Фернішем. Пара виховує двох синів, Закарі та Елайджу.