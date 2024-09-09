"Я б хотів бути поруч вічно": Елтон Джон боїться не дожити до одруження своїх дітей (фото)

Сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року. Співак перебуває у шлюбі з продюсером Девідом Фернішем. Пара виховує двох синів, Закарі та Елайджу.

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Сер Елтон Джон у рамках кінофестивалю в Торонто відвідав світову прем'єру Elton John: Never Too Late — документального фільму про його життя. У картині співак поділився своїми побоюваннями, що він не доживе до важливих віх у житті своїх синів, повідомляє Рeople.

77-річна легенда музики з 2014 року перебуває у шлюбі з режисером і продюсером Девідом Фернішем. Зіркова пара разом виховують двох синів: 13-річного Закарі та 11-річного Елайджу. Після відходу з концертної діяльності минулого року сер Елтон, схоже, замислився над своїм життям — і навіть випустив документальний фільм про себе, який можуть переглянути шанувальники. Фільм розповідає про сходження співака до статусу суперзірки в чартах, а також висвітлює його особисте та сімейне життя. У фільмі Елтон розмірковує про кінець свого життя і про те, як сини будуть позбавлені його участі в ключових подіях їхнього життя. Він визнає, що хотів би жити вічно, але розуміє, що це фантастика.

Елтон Джон із Девідом Фернішем на прем'єрі в Торонто

В одній зі сцен фільму співак каже: "Вони думають про мою смерть. Вони турбуються про це. Про це думає не стільки Девід, скільки я... Мої сини люблять свого тата, тому вони хочуть, щоб я був поруч вічно, і я б хотів бути поруч вічно".

Зірка також розмірковує про те, що він може не дожити до дідуся: "Я хочу побачити, як у них будуть діти і вони одружаться. Я не думаю, що я буду поруч для цього. Хто знає? Ніколи не знаєш. Ось чому я хочу використати час, що залишився, поки я поруч. Час разом такий прекрасний і такий дорогоцінний".

Партнер Елтона Джона Девід Ферніш з їхніми синами Фото: Getty Images

Після прем'єри сер Елтон розповів, що він хоче, щоб було написано на його могилі після його смерті. В інтерв'ю Variety співак сказав: "На моєму надгробку я не хочу, щоб було написано, що він продав мільйон платівок. Я хочу, щоб було написано, що він був прекрасним батьком і прекрасним чоловіком".

Розповідаючи про кінопроєкт, який вийде на Disney+ у грудні, він сказав: "Найбільше мені подобається в цьому фільмі те, що у мене є він (Ферніш — ред.) і мої двоє синів. Я дуже пишаюся тим, чого я досяг. Я сподіваюся, що зможу продовжувати займатися музикою, але я хочу бути вдома і берегти їх. Мати альбом № 1 дійсно приємно на п'ять хвилин, але сім'я — це на все життя".

Раніше, 4 вересня, Фокус писав про те, що Елтон Джон частково втратив зір через інфекційну хворобу. За словами співака, він проходить лікування, але це дуже повільний процес, і знадобиться деякий час, перш ніж зір відновиться на ураженому оці.