"Я бы хотел быть рядом вечно": Элтон Джон боится не дожить до женитьбы своих детей (фото)

Сэр Элтон Джон завершил карьеру в 2023 году. Певец состоит в браке с продюсером Дэвидом Фернишем. Пара воспитывает двоих сыновей, Закари и Элайджу.

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Сэр Элтон Джон в рамках кинофестиваля в Торонто посетил мировую премьеру Elton John: Never Too Late — документального фильма о его жизни. В картине певец поделился своими опасениями, что он не доживет до важных вех в жизни своих сыновей, сообщает Рeople.

77-летняя легенда музыки с 2014 года состоит в браке с режиссером и продюсером Дэвидом Фернишем. Звездная пара вместе воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Закари и 11-летнего Элайджу. После ухода из концертной деятельности в прошлом году сэр Элтон, похоже, задумался о своей жизни — и даже выпустил документальный фильм о себе, который могут посмотреть поклонники. Фильм рассказывает о восхождении певца к статусу суперзвезды в чартах, а также освещает его личную и семейную жизнь. В фильме Элтон размышляет о конце своей жизни и о том, как сыновья будут лишены его участия в ключевых событиях их жизни. Он признает, что хотел бы жить вечно, но понимает, что это фантастика.

Элтон Джон с Дэвидом Фернишем на премьере в Торонто

В одной из сцен фильма певец говорит: "Они думают о моей смерти. Они беспокоятся об этом. Об этом думает не столько Дэвид, сколько я… Мои сыновья любят своего папу, поэтому они хотят, чтобы я был рядом вечно, и я бы хотел быть рядом вечно".

Звезда также размышляет о том, что он может не дожить до дедушки: "Я хочу увидеть, как у них будут дети и они поженятся. Я не думаю, что я буду рядом для этого. Кто знает? Никогда не знаешь. Вот почему я хочу использовать оставшееся время пока я рядом. Время вместе так прекрасно и так драгоценно".

Партнер Элтона Джона Дэвид Ферниш с их сыновьями Фото: Getty Images

После премьеры сэр Элтон рассказал, что он хочет, чтобы было написано на его могиле после его смерти. В интервью Variety певец сказал: "На моем надгробии я не хочу, чтобы было написано, что он продал миллион пластинок. Я хочу, чтобы было написано, что он был прекрасным отцом и прекрасным мужем".

Рассказывая о кинопроекте, который выйдет на Disney+ в декабре, он сказал: "Больше всего мне нравится в этом фильме то, что у меня есть он (Ферниш. — Ред.) и мои двое сыновей. Я очень горжусь тем, чего я достиг. Я надеюсь, что смогу продолжать заниматься музыкой, но я хочу быть дома и беречь их. Иметь альбом № 1 действительно приятно на пять минут, но семья — это на всю жизнь".

Ранее, 4 сентября, Фокус писал о том, что Элтон Джон частично потерял зрение из-за инфекционной болезни. По словам певца, он проходит лечение, но это очень медленный процесс и потребуется некоторое время, прежде чем зрение восстановится на пораженном глазу.