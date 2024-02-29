Элтон Джон был замечен на ужине со своим мужем Дэвидом Фернишем (фото)

Известный певец Элтон Джон был замечен в Лондоне. Член его команды помогал спуститься певцу по ступенькам ресторана после ужина с его партнером Дэвидом Фернишем в частном клубе.

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Сэр Элтон Джон, похоже, с трудом передвигался, когда 27 февраля вечером покидал частный клуб Oswald's в Лондоне. Британский певец поужинал со своим мужем Дэвидом Фернишем, сообщает Еxpress.

Член команды помог 76-летнему музыканту спуститься по ступенькам ресторана, затем он сел в свой красный "Бентли" и вернулся домой.

Журналисты заметили, что на обуви знаменитости был балансир Evenup, который, как правило, используется "после травмы или операции на стопе для устранения разницы в длине ног, вызванной использованием ходунков".

Звезда была одета в пыльно-розовый костюм и белую рубашку, которую он сочетал с белыми кроссовками. Его пиджак был украшен потрясающей вышитой розой над левым карманом. К своему образу музыкант подобрал затемненные круглые солнцезащитные очки, а из украшений на нем были большой крестик и серьга в тон. Ранее звезду заметили с тростью, когда он посетил похороны Дерека Дрейпера.

Что известно о личной жизни Элтона Джона

Сэр Элтон Геркулес Джон (при рождении ему было дано имя Реджиналд Кеннет Дуайт) — британский певец, пианист и композитор. Родился 25 марта 1947 года в Великобритании.

В конце 1960-х Джон был помолвлен со своей первой любовницей, секретаршей Линдой Вудроу. В 1976 году он заявил о своей бисексуальности. 14 февраля 1984 года он женился на женщине-звукоинженере Ренате Блауэл. Четыре года спустя они развелись. Чуть позже он заявил о том, что является скорее гомосексуалом, нежели бисексуалом. В 1993 году он встретил своего будущего гражданского партнера Дэвида Ферниша, который помог ему избавиться от алкоголизма и наркотической зависимости. 21 декабря 2005 года Джон и Ферниш заключили брачный договор.

Элтон Джон с мужем Дэвидом Фернишем Фото: instagram.com/eltonjohn

На свадебную церемонию в Виндзор, где до этого венчались принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, были приглашены только ближайшие друзья и родственники. В 2009 году пара пыталась усыновить ВИЧ-положительного мальчика из украинского интерната. 5 декабря 2010 года Элтон и Дэвид наконец стали отцами — от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын, которому дали имя Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон. 11 января 2013 года на свет появился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. 21 декабря 2014 года Элтон Джон и Дэвид Ферниш поженились и сыграли свадьбу.

Ранее, 10 августа сообщалось, что Элтон Джон проводит время на яхте с мужем и двумя сыновьями. Семья важна для Элтона, который ранее называл своих сыновей "величайшим делом" в жизни его и мужа Дэвида.