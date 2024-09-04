Елтон Джон частково втратив зір через інфекційну хворобу (фото)
Сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року. Він — один із найбільш комерційно успішних виконавців у світі.
Знаменитий британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон 3 вересня повідомив своїм шанувальникам в Instagram, що він частково втратив зір через перенесену очну інфекційну хворобу.
77-річний виконавець хіта "Rocket Man" у своїй заяві зазначив, що на одужання "потрібен час". "Влітку я боровся із серйозною очною інфекцією, через яку, на жаль, одне око може бачити лише частково. Я одужую, але це дуже повільний процес, і знадобиться деякий час, перш ніж зір відновиться на ураженому оці", — написав він.
За його словами, лікарі, медсестри і члени сім'ї допомагають йому одужати і піклуються про нього вже кілька тижнів, поки він відновлюється вдома. Він досяг "прогресу в лікуванні" і "почувається позитивно".
Деякі відомі друзі співака, зокрема модельєр Донателла Версаче, зірка кантрі Ті Джей Осборн і Гелена Крістенен, висловили Елтону свою підтримку. "Посилаю тобі стільки любові, Елтоне! Одужуй швидше. Люблю тебе", — написала Донателла, а Осборн побажав Джону: "Не квапся і одужуй, Елтоне. Ми чекатимемо твого повернення, коли ти будеш здоровий і готовий".
Співак одружений із Девідом Фернішем; у грудні 2005 року пара офіційно вступила в цивільне партнерство, ставши однією з перших пар у Великій Британії, які зробили це. Вони одружилися 2014 року, коли одностатеві шлюби стали легальними. У пари двоє синів: Закарі Джексон Левон, народжений 25 грудня 2010 року, і Елайджа Джозеф Деніел, народжений 11 січня 2013 року.
Сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року після свого світового турне Goodbye Yellow Brick Road. Співак є кавалером ордена Британської імперії, сер Елтон Джон протягом своєї 50-річної кар'єри продав понад 300 мільйонів платівок, 52 його сингли входили до британського топ-40. Джон — один із найкомерційно найуспішніших виконавців у світі, 23 його сингли входили до американського топ-40, 16 потрапляли до першої десятки і шість піднімалися на перше місце. Один із них — Candle in the Wind 1997 року — розійшовся 37-мільйонним тиражем.
Раніше, 12 січня повідомлялося, що Елтон Джон виставив на аукціон особисті речі вартістю $10 млн.