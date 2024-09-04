Елтон Джон частково втратив зір через інфекційну хворобу (фото)

Сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року. Він — один із найбільш комерційно успішних виконавців у світі.

Related video

Знаменитий британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон 3 вересня повідомив своїм шанувальникам в Instagram, що він частково втратив зір через перенесену очну інфекційну хворобу.

77-річний виконавець хіта "Rocket Man" у своїй заяві зазначив, що на одужання "потрібен час". "Влітку я боровся із серйозною очною інфекцією, через яку, на жаль, одне око може бачити лише частково. Я одужую, але це дуже повільний процес, і знадобиться деякий час, перш ніж зір відновиться на ураженому оці", — написав він.

За його словами, лікарі, медсестри і члени сім'ї допомагають йому одужати і піклуються про нього вже кілька тижнів, поки він відновлюється вдома. Він досяг "прогресу в лікуванні" і "почувається позитивно".

Деякі відомі друзі співака, зокрема модельєр Донателла Версаче, зірка кантрі Ті Джей Осборн і Гелена Крістенен, висловили Елтону свою підтримку. "Посилаю тобі стільки любові, Елтоне! Одужуй швидше. Люблю тебе", — написала Донателла, а Осборн побажав Джону: "Не квапся і одужуй, Елтоне. Ми чекатимемо твого повернення, коли ти будеш здоровий і готовий".

Співак одружений із Девідом Фернішем; у грудні 2005 року пара офіційно вступила в цивільне партнерство, ставши однією з перших пар у Великій Британії, які зробили це. Вони одружилися 2014 року, коли одностатеві шлюби стали легальними. У пари двоє синів: Закарі Джексон Левон, народжений 25 грудня 2010 року, і Елайджа Джозеф Деніел, народжений 11 січня 2013 року.

Елтон Джон зі своїм партнером Девідом Фернішем

Сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року після свого світового турне Goodbye Yellow Brick Road. Співак є кавалером ордена Британської імперії, сер Елтон Джон протягом своєї 50-річної кар'єри продав понад 300 мільйонів платівок, 52 його сингли входили до британського топ-40. Джон — один із найкомерційно найуспішніших виконавців у світі, 23 його сингли входили до американського топ-40, 16 потрапляли до першої десятки і шість піднімалися на перше місце. Один із них — Candle in the Wind 1997 року — розійшовся 37-мільйонним тиражем.

Раніше, 12 січня повідомлялося, що Елтон Джон виставив на аукціон особисті речі вартістю $10 млн.